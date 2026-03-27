Estados Unidos analiza el envío de hasta 10.000 soldados adicionales a Medio Oriente en medio de la creciente escalada del conflicto con Irán, según fuentes del Departamento de Defensa citadas por medios internacionales.

El plan en evaluación por el Pentágono contempla el despliegue de tropas terrestres y vehículos blindados, con el objetivo de ampliar las opciones militares disponibles para el presidente Donald Trump en un escenario de alta tensión.

La medida se da mientras Washington mantiene negociaciones abiertas con Teherán que, hasta el momento, no lograron frenar los enfrentamientos iniciados hace aproximadamente un mes en coordinación con Israel.

En ese contexto, la posibilidad de una operación terrestre no fue descartada y ya generó una fuerte reacción por parte de Irán, que intensificó sus ataques contra territorio israelí y objetivos estadounidenses en la región del Golfo.

Además, Estados Unidos evalúa posiciones estratégicas clave, como la isla de Jarg, un punto central para la exportación de petróleo iraní, lo que refuerza la preocupación por una eventual escalada de mayor alcance.

A pesar del endurecimiento del escenario militar, Trump decidió extender hasta el 6 de abril la pausa en ataques contra infraestructura energética iraní, tras considerar que hubo “conversaciones productivas” en el plano diplomático.

Sin embargo, el posible envío de tropas enfrenta resistencia interna en Estados Unidos. Un relevamiento de Reuters e Ipsos indicó que el 55% de la población se opone a un despliegue militar en Irán, lo que agrega presión política a la decisión.

De concretarse, el movimiento de tropas marcaría un nuevo punto de inflexión en el conflicto y aumentaría el riesgo de una confrontación directa de mayor escala en Medio Oriente.