Luego de las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el rubro de las carnicerías comenzaron este miércoles 13 de diciembre con un fuerte incremento en el kilo de carne, que dependiendo del tipo de corte, promedió los $1.600 en tan solo un día, un 40% aproximadamente. Esta situación generó enojo y molestia entre los clientes que llegaban hasta los diferentes comercios y se encontraban con el sorpresivo aumento.

Mario Zárate de “Del Campo a su Casa”, habló con DIARIO HUARPE, y dijo que esta mañana tuvo que remarcar los precios de los cortes de su carnicería en un promedio de $1.600. “Es el precio que me recomendó el frigorífico, pese a que hoy no me quisieron vender carne y me recomendaron que no abriera porque es muy probable que para mañana haya un nuevo aumento”.

El comerciante dijo que pese a la recomendación del frigorífico, tomó la decisión de abrir igual, al menos durante la mañana, porque “vivo el día a día no puedo darme ese lujo, pero teniendo en cuenta que hoy me queda poco stock, posiblemente no lo haga”, a la vez que sí reconoció que ya en la tarde de ayer, camino a su lugar de trabajo, se encontró con al menos dos carnicerías con sus persianas bajas.

En la mayoría de las carnicerias, las típicas pizarras no tenían precios. (Foto:DIARIO HUARPE)

Leandro Castro, de La Mansión del Cerdo, reconoció que ya en la tarde de ayer no abrieron por la incertidumbre de la situación, pero que al menos en la mañana de este miércoles, trabajaron normalmente con un aumento por encima de los $1.500, pero que no saben qué pasará mañana. “La gente compra poco y mira mucho precio”, explicó el comerciante, a la vez que una clienta que se encontraba en el lugar aportó que es una locura los precios que se están registrando y reconoció estar preocupada.

Por último, esta situación generó enojo y el uso de algunas malas palabras por parte de los clientes, como fue en el caso del Frigorífico Iñaki, de Claudio Silva, quien contó que durante la mañana entró un hombre que después de conocer los precios, lo insultó y lo trató de ladrón. “A los gritos me decía que era una avivada. Después de recorrer otras carnicerías volvió porque se dio cuenta de que somos uno de los más baratos”, resaltó.

En consonancia con los referentes consultados por este medio, Silva explicó que de ayer a hoy tuvo un aumento de $1.600 en el kilo de carne y que para mañana espera uno nuevo.

“Hay que estar preparados porque mañana sabemos que los cortes suben nuevamente en promedio $400. Para nosotros una media res hace una semana costaba $370.000, hoy nos sale $100.000 más y no podemos aplicar el aumento porque entendemos que la gente no va a compra. Todo sube, pero el sueldo de las personas no subió lo mismo”, concluyó.

Precios de cortes más consumidos