Un relevamiento interdisciplinario realizado por el DJV Bootcamp de Fopea, compuesto por periodistas, programadores, diseñadores y analistas de datos, analizó el comportamiento digital del presidente Javier Milei entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2025.

El informe, titulado “El insulto como estrategia”, examinó un total de 113.649 publicaciones en la red social X. Los resultados arrojaron que el 15,2% de estos mensajes (16.806 posteos) contienen ofensas dirigidas mayoritariamente a la oposición y al periodismo, funcionando como una herramienta para movilizar a sus seguidores.

El estudio clasificó los agravios en cinco ejes: animalización, sexualización, términos repulsivos, despectivos y estigmatizantes. En la categoría de animalización, se destacan palabras como “mandril”, “burro”, “rata”, “cerdos”, “parásitos” o “plaga”. El lenguaje sexualizado incluyó términos como “vaselina”, “envaselinados” y “culo”, mientras que el eje de la repulsión utilizó expresiones como “basura”, “inmundicia”, “putrefacto” o “maloliente”.

Dentro del top 10 de insultos más frecuentes, el reporte destaca:

“kuka” (2.286 menciones).

“casta” (1.815).

“delincuente” (1.023).

“mandril” (904).

“corrupto” (654).

“ensobrado” (644).

“violento” (540).

“degenerado” (507).

“mentiroso” (502).

“terrorista” (495).

El término “mandril” cobró especial relevancia como símbolo de confrontación, apareciendo por primera vez el 19 de julio de 2024. El 90% de sus menciones se realizaron mediante reposteos, lo que Fopea interpreta como una táctica de amplificación viral. Su uso se intensificó durante hitos económicos como los anuncios de la “motosierra profunda” en diciembre de 2024 y el fin del cepo cambiario entre abril y mayo de 2025.

Respecto al campo mediático, el informe advierte que el 70% de los mensajes dirigidos a periodistas poseen términos despectivos, activando un “enjambre” de cuentas que escalan el ataque. Sobre esta situación, Fopea declaró: “El patrón es siempre el mismo y la consecuencia es preocupante: la autocensura comenzó a ganar terreno como mecanismo de defensa”.

A pesar de que en agosto de 2025 el mandatario afirmó: “Voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de discutir ideas”, los datos indican un cumplimiento parcial. Aunque se registró una baja del 47% en la frecuencia (pasando de 522 insultos en agosto a 278 en noviembre), la agresividad verbal persiste como una constante en su estrategia digital.