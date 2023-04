El Tribunal Electoral Provincial dio a conocer los padrones provisorios de electores con miras a los comicios del próximo 14 de mayo. Se sabía que en San Juan estaban habilitados para sufragar 603.276. Lo nuevos es con el análisis de estos datos se conoció que los menores de 35 suman el 50% del padrón.

Si se analizan los datos del padrón provisorio publicado recientemente en San Juan se encuentra el dato destacado de que los menores de 35 años son los que más electores aporta. Pero no todos tienen la obligación de sufragar ya que aquellos que son menores de 18, es decir los de 16 y 17 años, tienen el derecho de hacerlo, pero si no lo hacen no son sancionados. Este grupo representa el 10% de los votantes en general

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, aquellos que si tienen la obligación los que están dentro del rango de 18 a 25 años comprenden poco más del 18%, aproximadamente. En tanto, que los de 25 a 35 años, representan el 23%, aproximadamente.

Este dato llama la atención en los analistas políticos de la provincia ya que de este modo entienden que las campañas deben ser dirigidas a este electorado para poder imponerse en los comicios. Pero también porque observan que a nivel nacional ha crecido y mucho la opción Javier Milei en este rango etario.

Por esto es que en San Juan las opciones liberarías o liberales crecieron exponencialmente si se compara con las elecciones del 2019 ya que confían en el arrastre de votos que puede surgir de la figura nacional. Pero también vuelve difícil de entender a esta altura cuántos de esos votos irán a la oferta liberal el próximo 14 de mayo.

Continuando con el análisis del padrón, el segundo grupo etario que más votantes aporta es el de 36 a 45 años con un 16% de votantes. En tanto que los de 46 a 55 representa el 14% del total. Por último, el grupo de 56 en adelante comprende el 10% de los votantes habilitados.

Los mayores de 65 años no están obligados a votar y, como lo menores de 18, no son sancionados sino asisten a sufragar. Este grupo, tiene el menor porcentaje de votantes representando el 8% del padrón total.

Estos datos indican que el 7% más de votantes de las próximas elecciones comparadas con las del 2019, se plegaron al grupo mayoritario como era de suponer. Es decir que los 43.000 sanjuaninos que votarán el 14 de mayo, en su mayoría serán los que cumplieron con la mayoría de edad y que ahora cuentan con la obligación.

Justamente por esto es que se tuvo que incrementar la cantidad de mesas y el día de las elecciones habrá 234 mesas nuevas que estarán distribuidas en las 34 escuelas nuevas que debieron abrirse para esta ocasión.

Dato

En las elecciones del 14 de mayo habrá 1.795 escuelas habilitadas, esto indica que habrá 113 nuevos puntos de votación si se compara con los comicios del 2019.