La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó nuevos elementos tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. Carlos Nayi, abogado de la madre de la adolescente, aseguró que la menor sufrió una "muerte violenta y cruel" y señaló que los estudios forenses evidencian un nivel de agresión extremo.

Según trascendió, el informe preliminar determinó que el asesinato ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, varios días antes del hallazgo de los restos en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba. Los peritos detectaron severos daños en órganos internos y otras lesiones compatibles con un ataque de gran violencia.

Los especialistas también confirmaron que el estado en que fue encontrado el cuerpo obligará a realizar estudios complementarios para establecer con mayor precisión la mecánica del crimen y determinar todas las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con un único detenido: Claudio Barrelier, quien fue imputado por homicidio agravado por violencia de género, figura penal que encuadra el delito como femicidio. La Fiscalía aguarda los informes forenses definitivos para profundizar la acusación y avanzar en nuevas medidas procesales.

La hipótesis de que hayan participado otras personas también cobra fuerza. Tanto familiares de la víctima como autoridades provinciales señalaron que la investigación no descarta la existencia de cómplices y que continúan los rastrillajes y la recolección de pruebas en la zona donde fue hallado el cuerpo.

En paralelo, la madre de Agostina permanece internada bajo seguimiento médico y psicológico. Si bien ya fue informada sobre el fallecimiento de su hija, los profesionales recomendaron que no se le brinden detalles sobre las características del hallazgo ni del crimen debido a su delicado estado de salud.

El caso conmociona a Córdoba y al país por la brutalidad del hecho. Con los resultados finales de la autopsia aún pendientes, la Justicia busca reconstruir cada uno de los movimientos previos al crimen y determinar si existieron otros involucrados además del principal acusado.