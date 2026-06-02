El cheesecake es uno de los postres clásicos que nunca pasan de moda, pero en su versión tradicional suele incluir grandes cantidades de azúcar, crema y harina. Frente a esto, crece el interés por recetas más livianas que permitan disfrutar de un sabor similar sin excesos.

En ese contexto, una alternativa saludable gana protagonismo por su simpleza y equilibrio. Se trata de un cheesecake elaborado principalmente con yogur griego, huevos y limón, ingredientes que aportan una textura cremosa y un sabor fresco sin necesidad de componentes pesados.

¿Qué necesitás?

500 g de yogur griego natural sin azúcar.

3 huevos.

Ralladura de 1 limón.

Jugo de medio limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Endulzante apto para horno a gusto (opcional).

El paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C. Colocar el yogur griego en un bowl grande. Agregar los huevos y mezclar hasta integrar. Incorporar la ralladura y el jugo de limón. Añadir la esencia de vainilla. Endulzar si se desea. Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca. Hornear durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Dejar enfriar por completo. Llevar a la heladera al menos tres horas antes de servir.

Gracias a su aroma cítrico, su suavidad y su bajo contenido en ingredientes pesados, esta receta demuestra que es posible disfrutar de un postre clásico en una versión más saludable. Ideal para acompañar una merienda o cerrar una comida en familia, se presenta como una opción práctica y equilibrada.