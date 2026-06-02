Martes 02 de Junio
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Sociedad > Receta dulce

Cómo preparar de cheesecake saludable con yogur y limón

Esta versión de cheesecake saludable, a base de yogur griego y limón, se presenta como una alternativa simple, fresca y con una textura cremosa ideal para cualquier momento del día.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Esta receta mezcla practicidad y sabor sin descuidar las salud. (Imagen ilustrativo)
 

El cheesecake es uno de los postres clásicos que nunca pasan de moda, pero en su versión tradicional suele incluir grandes cantidades de azúcar, crema y harina. Frente a esto, crece el interés por recetas más livianas que permitan disfrutar de un sabor similar sin excesos.

En ese contexto, una alternativa saludable gana protagonismo por su simpleza y equilibrio. Se trata de un cheesecake elaborado principalmente con yogur griego, huevos y limón, ingredientes que aportan una textura cremosa y un sabor fresco sin necesidad de componentes pesados.

 

¿Qué necesitás?

  • 500 g de yogur griego natural sin azúcar.
  • 3 huevos.
  • Ralladura de 1 limón.
  • Jugo de medio limón.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Endulzante apto para horno a gusto (opcional).

El paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 °C.
  2. Colocar el yogur griego en un bowl grande.
  3. Agregar los huevos y mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar la ralladura y el jugo de limón.
  5. Añadir la esencia de vainilla.
  6. Endulzar si se desea.
  7. Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca.
  8. Hornear durante aproximadamente 35 a 40 minutos.
  9. Dejar enfriar por completo.
  10. Llevar a la heladera al menos tres horas antes de servir.

 

Gracias a su aroma cítrico, su suavidad y su bajo contenido en ingredientes pesados, esta receta demuestra que es posible disfrutar de un postre clásico en una versión más saludable. Ideal para acompañar una merienda o cerrar una comida en familia, se presenta como una opción práctica y equilibrada.

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