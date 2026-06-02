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Cómo preparar de cheesecake saludable con yogur y limón
POR REDACCIÓN
El cheesecake es uno de los postres clásicos que nunca pasan de moda, pero en su versión tradicional suele incluir grandes cantidades de azúcar, crema y harina. Frente a esto, crece el interés por recetas más livianas que permitan disfrutar de un sabor similar sin excesos.
En ese contexto, una alternativa saludable gana protagonismo por su simpleza y equilibrio. Se trata de un cheesecake elaborado principalmente con yogur griego, huevos y limón, ingredientes que aportan una textura cremosa y un sabor fresco sin necesidad de componentes pesados.
¿Qué necesitás?
- 500 g de yogur griego natural sin azúcar.
- 3 huevos.
- Ralladura de 1 limón.
- Jugo de medio limón.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Endulzante apto para horno a gusto (opcional).
El paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C.
- Colocar el yogur griego en un bowl grande.
- Agregar los huevos y mezclar hasta integrar.
- Incorporar la ralladura y el jugo de limón.
- Añadir la esencia de vainilla.
- Endulzar si se desea.
- Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca.
- Hornear durante aproximadamente 35 a 40 minutos.
- Dejar enfriar por completo.
- Llevar a la heladera al menos tres horas antes de servir.
Gracias a su aroma cítrico, su suavidad y su bajo contenido en ingredientes pesados, esta receta demuestra que es posible disfrutar de un postre clásico en una versión más saludable. Ideal para acompañar una merienda o cerrar una comida en familia, se presenta como una opción práctica y equilibrada.