El aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas, departamento 9 de Julio, está a punto de completar uno de los hitos más importantes de su historia reciente. Este miércoles será inaugurada la segunda etapa de la obra de modernización, un proceso que llevó años, atravesó demoras, y que permitirá que la terminal aérea sanjuanina alcance estándares operativos y tecnológicos similares a los de los principales aeropuertos del país.

Los trabajos, ejecutados por la empresa mendocina Procon, demandaron más de tres años e incluyeron intervenciones determinantes para elevar la categoría del aeropuerto. Esta fase forma parte del proyecto integral iniciado en 2017 dentro del programa nacional macrista “Revolución de los Aviones”, que buscó renovar la infraestructura aeroportuaria del país bajo un esquema de mejoras progresivas.

Entre las obras más relevantes se encuentran la incorporación de un nuevo sistema de control de RX, la ampliación del área de Migraciones y la construcción de un embarque internacional totalmente adaptado a normas internacionales. A esto se suman dos nuevas cintas de equipaje —que mejorarán la capacidad operativa en horarios de mayor tráfico— y una intervención completa en la pista y en el estacionamiento vehicular.

La modernización también se refleja en la incorporación de tecnología de última generación para reforzar la seguridad y la operación diaria del aeropuerto, así como en la adecuación de espacios para garantizar accesibilidad plena a personas con discapacidad. Con estas obras, la terminal suma cerca de 5.000 metros cuadrados renovados, lo que permitirá agilizar procesos de embarque y desembarque y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Uno de los puntos más esperados por las autoridades es la posibilidad de recuperar la categoría Internacional del aeropuerto. Con esta segunda etapa concluida, San Juan vuelve a estar en condiciones de recibir vuelos desde el exterior, algo que no ocurre desde hace años. Según confirmaron fuentes oficiales, ya existen gestiones avanzadas para habilitar un vuelo entre la provincia y Chile, un enlace que podría potenciar el turismo binacional, el comercio, los intercambios educativos y el movimiento deportivo entre ambos lados de la cordillera.

La habilitación del nuevo sector internacional, completamente equipado y adecuado a los estándares exigidos, es clave para ese objetivo. La infraestructura renovada también permitirá que las aerolíneas evalúen nuevas rutas y ampliaciones de conectividad, algo que en la provincia consideran prioritario para los próximos años.

Con esta inauguración, San Juan da un paso significativo hacia un sistema aeroportuario moderno, funcional y acorde a las necesidades del crecimiento provincial. La expectativa ahora se concentra en los próximos anuncios vinculados a nuevas rutas aéreas y en el impacto que esta obra tendrá para el desarrollo económico y turístico del territorio.