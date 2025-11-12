Desde que oficializó su separación de Rusherking en junio pasado, Ángela Torres se ha mostrado muy activa en su plano personal y profesional. Sin embargo, lo que más enciende las redes y alimenta el famoso “shippeo” es la creciente complicidad con Marcos Giles, su compañero de aire en Nadie Dice Nada (Luzu). Los gestos, las miradas y las salidas compartidas han sumado capítulos a una historia que los seguidores ya consideran mucho más que una amistad.

El último y más resonante episodio de este “romance mediático” se dio en pleno streaming. La cantante comenzó a entonar las primeras estrofas de “Yo no soy esa Julieta”, un recordado tema de la serie Simona que ella protagonizó en 2018.

Mientras Ángela cantaba con entrega, Marcos Giles la miraba con atención desde su asiento y ella le devolvía la mirada cada tanto, lo que aumentó la tensión y la expectativa en el set.

En medio de este clima distendido, y con Davo Xeneize sumándose a la canción, Giles comenzó a acercarse lentamente a Ángela. En un movimiento inesperado, le corrió el pelo con delicadeza. La sobrina de Diego Torres bromeó al respecto, diciendo: “Se tarda”, generando risas en el estudio y en el chat del vivo.

Antes de que la audiencia pudiera reaccionar, Marcos la sorprendió con un beso fugaz, plantando un gesto romántico que encendió aún más el ánimo de los presentes. Incluso Nico Occhiato, el conductor del ciclo, terminó aplaudiendo el momento, que se volvió viral en segundos.

El beso que Marcos le dio a Ángela en el cuello desató un revuelo masivo en redes sociales, donde una lluvia de comentarios y memes inundó X e Instagram. Los usuarios corearon virtualmente a la dupla y pidieron a gritos la oficialización del vínculo.

Entre los mensajes se leían frases como: “Viva el amor y Margelita”, “Necesito ese tipo de romance en mi vida” y “Revivió el amor con esta pareja”.

La química entre la pareja ha crecido emisión tras emisión, y los besos inocentes, risas compartidas, regalos en vivo y salidas nocturnas juntos pasaron a formar parte del "folclore online" del programa. Entre los gestos de Giles, hubo sorpresas como desayunos y guiños musicales.

Cabe destacar que Marcos Giles es un exfutbolista con pasado en equipos como Claypole y experiencia internacional en Nueva Zelanda e Italia, que reinventó su carrera como streamer pospandemia. Fue en este nuevo rol donde nació el apodo “Margelita”, que sus seguidores utilizan para referirse a la unión con Torres.

Por ahora, ellos alimentan el misterio y la ilusión con gestos espontáneos y magnéticos. La historia sigue sumando episodios de complicidad, con el runrún de que entre Torres y Giles, tarde o temprano, podría nacer "el gran romance de la nueva generación digital".