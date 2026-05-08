La Red Argentina de Bancos de Alimentos distribuyó durante 2025 más de 7 millones de kilos de alimentos en todo el país, consolidando su rol clave en la lucha contra el hambre y el desperdicio de comida. La cifra marca un crecimiento en la capacidad de recuperación y distribución, en un contexto social donde la demanda de asistencia sigue en aumento.

Este volumen de alimentos permitió asistir a miles de organizaciones sociales, comedores y merenderos, que a su vez brindan ayuda directa a personas en situación de vulnerabilidad. La red trabaja articuladamente con empresas, productores y supermercados para rescatar alimentos aptos para el consumo que, de otro modo, serían descartados.

Desde la organización destacaron que el trabajo no solo se enfoca en la entrega, sino también en la mejora de la calidad nutricional de los alimentos distribuidos, promoviendo una alimentación más saludable entre los beneficiarios. Además, remarcaron la importancia de la logística y el voluntariado para sostener este nivel de alcance en todo el territorio nacional.

El crecimiento en la recuperación de alimentos también responde a una mayor conciencia social y empresarial sobre el impacto del desperdicio. Cada kilo recuperado no solo representa una ayuda concreta, sino también una acción en favor del ambiente, al evitar que alimentos en buen estado terminen como residuos.

De cara al futuro, la Red Argentina de Bancos de Alimentos busca ampliar su alcance territorial y fortalecer alianzas estratégicas para incrementar el volumen de recuperación, con el objetivo de seguir acompañando a quienes más lo necesitan en un escenario económico desafiante.