Luvo Manyonga, quien supo ser el mejor del mundo en salto en largo, relató recientemente al diario inglés The Guardian que solo me quedaba la muerte mientras lucha por reconstruir su carrera.

El sudafricano, ganador de la plata en Río 2016 y del oro mundial en Londres 2017, lidió con una adicción a la metanfetamina que comenzó incluso antes de su título mundial juvenil en 2010.

Respecto a sus inicios en el consumo, el atleta explicó que el deporte te da un subidón natural, así que cuando no estaba en el deporte, buscaba algo que me diera eso. Esta conducta derivó en una sanción inicial de 18 meses en 2012 tras dar positivo por tik, nombre local de la metanfetamina.

Durante años, Manyonga evitó los controles consumiendo solo en vacaciones, pero el fallecimiento de su madre desató un declive profundo. El deportista confesó que después de eso las cosas fueron muy cuesta bajo para mí, porque usaba las drogas para no sentir el dolor y todos los días tenía una dosis para nublar mi cabeza y no saber ni qué día era.

A este dolor se sumó la muerte de su entrenador en un accidente de tráfico y una posterior sanción de cuatro años en diciembre de 2020 por no informar su paradero. En ese pozo, el campeón admitió que le robé a la gente en la calle, arrebaté teléfonos, entré a casas para poder financiar su adicción.

El punto de quiebre ocurrió en 2023 en su barrio natal, Mbekweni, cuando fue capturado robando y recibió una golpiza con un bate de béisbol. Tras recuperarse, se mudó a Eastern Cape para entrenar solo tras seis años de inactividad, logrando regresar a la competencia en Stellenbosch a los 35 años.

Manyonga reflexionó que mi experiencia debe servir como advertencia para quienes son arrancados de la pobreza y arrojados de pronto a la fama y el dinero. Pese a los obstáculos, el saltador aseguró que sé que aún tengo grandes saltos y medallas por ganar, siento que mejoro con cada competencia y la memoria muscular no se olvida.