Gonzalo "El Chino" Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, inició el 2026 confirmando su romance con Katia Fenocchio, conocida como "la Tana" de Gran Hermano. Durante una transmisión en vivo en redes sociales, la pareja enfrentó el escepticismo de los usuarios.

Ante el comentario "No les creo hasta que no se besen", el músico respondió: "Nosotros ya nos besamos", a lo que su novia añadió: "Hay gente que no vio". Acto seguido, ambos se besaron frente a la cámara para disipar dudas.

El anuncio despertó especulaciones debido a la diferencia de edad, ya que Agostini tiene 25 años y la Tana 34. En las redes, las reacciones variaron desde quienes sostienen que "es puro teatro para visualizaciones" hasta quienes mencionaron a su madre comentando: "Ay la madre se debe querer rajar un t...".

Al respecto, Nazarena Vélez había revelado previamente que su hijo aún le hace reproches por las peleas pasadas con Daniel Agostini, confesando que "es muy doloroso escuchar mal a la otra parte". Por su parte, el Chyno Agostini ha sido sincero sobre estos conflictos parentales afirmando: “Siempre termino en el medio”.

Este noviazgo surge tras un cierre de 2025 accidentado para el artista, quien a mediados de diciembre faltó a un show en Villa Carlos Paz. Según informó Fede Flowers: “Me cuentan de primera fuente que dejó plantada a toda una producción la semana pasada”.

El periodista detalló que “el programa iba en vivo y nunca llegó. Lo empezaron a llamar y apagó el celular, hay mucho enojo en la producción”. Pese a esto, Agostini continúa enfocado en su carrera musical, buscando despegarse del mote de "hijo de Nazarena", contando con el apoyo de su hermana Barbie y preparando una presentación en Pasión de Sábado.