El colegio San Nicolás anunció que a partir del ciclo lectivo 2026 prohibirá por completo el uso de teléfonos celulares en su nivel secundario. La medida se aplicará durante toda la permanencia de los alumnos en el establecimiento y se suma a la decisión ya implementada en 2025 por la escuela San Luis Gonzaga.

Según informaron las autoridades, la resolución surge por “la creciente preocupación por el impacto negativo del uso desmedido de dispositivos móviles en el rendimiento académico, la concentración y la salud emocional de los adolescentes”.

Ramiro Pontis, director de Nivel Secundario, explicó que la institución decidió avanzar con la restricción tras detectar que el uso constante de celulares afecta el clima escolar y las dinámicas de aprendizaje. “Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto”, señaló el directivo.

Pontis agregó que diversos estudios respaldan la decisión institucional. “Está comprobado y demostrado que el uso excesivo del celular trae complicaciones a los chicos para prestar atención, estar concentrados, y les genera una ansiedad importante”, indicó.

La medida contempla que los estudiantes no podrán utilizar dispositivos móviles ni durante las clases ni en recreos, pasillos o espacios comunes.

Una tendencia global en crecimiento

El director también convocó a las familias a acompañar la iniciativa extendiendo los límites al ámbito del hogar. “Necesitamos que los padres acompañen esta medida limitando el uso de celulares en sus hijos. Sabemos que es una herramienta útil, pero cuando su uso es desmedido genera problemas, tanto por el abuso en redes como por los juegos online”, afirmó.

La prohibición se alinea con políticas que están adoptando instituciones educativas y gobiernos de distintos países, en el marco de una corriente internacional orientada a recuperar la atención plena en las aulas, mejorar las interacciones cara a cara y proteger la salud emocional de los jóvenes.

Ubicado en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, el colegio San Nicolás busca con esta decisión “revalorizar el tiempo y el espacio de aprendizaje como momentos dedicados exclusivamente al estudio y la convivencia escolar”.