Cada 20 de abril, el calendario global marca el Día Mundial del Cannabis, una jornada que trasciende lo celebratorio para convertirse en un espacio de visibilización y reclamo por políticas públicas más claras. En San Juan, la fecha invita a reflexionar sobre una realidad que oscila entre los avances del marco federal y las deudas pendientes en el ámbito local.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la abogada especialista en el marco regulatorio de la planta, Rocío Paz, analizó la situación actual y no ocultó su preocupación por el estancamiento de la provincia en comparación con sus vecinas de la región Cuyo.

San Juan y el espejo de Mendoza: la deuda de una ley local

Al ser consultada sobre el estatus jurídico de la provincia, Paz fue tajante al señalar que, aunque San Juan adhiere a las normativas nacionales, falta un impulso propio que brinde resguardo a los actores locales. “Hoy más que nada a nivel nacional, más que en la provincia de San Juan, nosotros contamos con dos regulaciones que son la excepcionalidad, la aplicación y la ley penal”, explicó.

La abogada recordó que el año pasado se intentó avanzar en un registro propio, similar al que funciona con éxito en la provincia de Mendoza. “Hicimos las presentaciones para poder generar un registro provincial de la planta de Cannabis Sativa L. Mendoza tiene una regulación que es provincial, decreto provincial y registro que permite no solamente el que los pacientes puedan acceder a un cannabis seguro, sino también la comercialización a través de las empresas. Algo que acá no -por San Juan-, lamentablemente eso quedó en la nada y quedamos atrasados en la región”, sentenció.

El Reprocann y los grises del "acopio"

Uno de los puntos más complejos de la actualidad cannábica es la interpretación de las fuerzas de seguridad sobre lo que está permitido transportar y poseer. Paz detalló que el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) simplificó sus procesos y automatizó las inscripciones. Ahora, se resuelven en 24 o 48 horas y permite cultivar hasta nueve plantas en floración y transportar 40 gramos.

Sin embargo, alertó sobre una confusión recurrente: “No está regulado el acopio, que es algo que he estado viendo en los medios de comunicación. Hubo una confusión, incluso por parte de las fuerzas de seguridad, porque el acopio no está regulado, y esto tiene como su lógica, porque a través de una planta, que no sabemos qué producción te puede dar. Es decir, saber la cantidad específica que te da la planta”.

La salud pública y el rol de las organizaciones

Para la especialista, el fomento de las asociaciones civiles y fundaciones (ONG) es vital para garantizar un consumo seguro y fiscalizado por el Estado. En San Juan existen organizaciones como Ananda y la Comunidad Cannábica Sanjuanina, pero el avance institucional es lento. “La realidad es que en la provincia de San Juan hay cerca de 10 expedientes en personerías jurídicas a la espera de poder ser evaluados por el gobierno para poder aprobar la personería jurídica y no hemos tenido buenos resultados en el último tiempo”, comentó.

Paz insistió en que estas entidades garantizan que el producto no tenga hongos ni enfermedades, como sucede históricamente con el mercado ilegal: “Es importante impulsar las personas jurídicas. Esto hace que la persona o el usuario pueda acceder a un producto que esté más controlado. A la vez, el Estado lo puede controlar. Entonces, es como una doble fiscalización de lo que el usuario accede”, expuso Paz.

El estigma y la desinformación

Finalmente, la Dra. Paz abordó la barrera cultural que aún persiste en la sociedad y en el ámbito médico. “La verdad que yo siempre digo lo mismo, el primer gran enemigo de la planta de cannabis es la ignorancia. La verdad que no solamente en la provincia de San Juan, sino en el país en general, todos los que somos usuarios de la planta de cannabis sufrimos mucho estigma”, afirmó con contundencia.

Para cerrar, llamó a la comunidad a participar de las actividades de concientización, que incluyen proyecciones de cine y una marcha mundial de la marihuana el próximo 2 de mayo. “Yo siempre hablo del concepto de tratar de 'salir del closet', de demostrar que uno puede llevar su vida normal y que no es un consumo problemático en lo absoluto”, concluyó la especialista, invitando a los sanjuaninos a concentrarse frente a la Legislatura para marchar simbólicamente por el uso adulto responsable.