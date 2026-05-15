El humorista Camilo Nicolás regresará este viernes 15 de mayo a San Juan para presentar “Es por ahí”, su nuevo espectáculo de stand up, improvisación y humor cotidiano. La función comenzará a las 21:30 en la sala principal del Cine Teatro Municipal de San Juan.

Con más de 16 años de trayectoria y una fuerte presencia en redes sociales, donde supera los 2,5 millones de seguidores, el comediante cordobés llega con un show centrado en el paso del tiempo, los vínculos y las situaciones comunes atravesadas por el humor.

“Van a ver el mejor show que hice hasta el momento”, aseguró Nicolás en diálogo con DIARIO HUARPE. Según explicó, la propuesta incorpora una fuerte interacción con el público y espacios de improvisación que modifican cada función. “Tiene mucha interacción con el público, mucha improvisación y creo que es donde mejor me desenvuelvo”, señaló.

Entre los segmentos destacados del espectáculo aparece una dinámica de “terapia de parejas”, donde una pareja del público sube al escenario para participar por un premio económico. “Tiene la posibilidad de ganarse $50.000, que sí o sí salen en la noche”, comentó.

Además, el show contará con la participación especial del humorista cordobés conocido como “Bomba” Allende. “Tenemos una secuencia de 20 o 25 minutos que cada vez está saliendo mejor, es muy graciosa”, explicó.

Humor, improvisación y vida cotidiana

En “Es por ahí”, Nicolás aborda temas vinculados a la llegada de los 40 años, los cambios físicos, la paternidad, las redes sociales y los vínculos personales. El espectáculo también se construye a partir de situaciones espontáneas que surgen durante cada presentación.

“Creo que en este show logré plasmar mucho más mi esencia arriba del escenario y eso la gente lo percibe”, sostuvo el artista, que actualmente recorre distintas provincias con funciones agotadas y una agenda sostenida durante todo el año.

El comediante también habló sobre el proceso creativo detrás de cada temporada y reconoció que la dinámica del stand up obliga a una renovación constante. “Cuando recién el show empieza a agarrar ritmo, ya tenés que empezar a pensar el siguiente”, explicó.

“¿Cómo te vas a enojar con un sanjuanino?”

Nicolás también hizo referencia a la relación que mantiene con el público sanjuanino y recordó el vínculo familiar que lo une a la provincia. “Mi mamá es sanjuanina, así que soy mitad cordobés y mitad sanjuanino”, afirmó.

“¿Cómo hacer para enojarte con un sanjuanino?”, planteó entre risas. “Tienen una tonada tan preciosa que no hay forma de enojarse”. "Además, donde hay sanjuanino, siempre hay un vino", agregó.

Finalmente, el artista destacó el rol del humor en el contexto actual. “Todo el mundo necesita relajarse un rato y olvidarse de los problemas. Los que hacemos humor tenemos esa responsabilidad”, concluyó. Las entradas generales tienen un valor de $30.000 y se consiguen en www.entradaweb.com