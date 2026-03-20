El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) quedó nuevamente bajo la lupa tras la apertura de un sumario interno para investigar presuntas irregularidades en una millonaria obra hotelera en Cosquín. La medida fue ordenada por el actual administrador, Ariel Guzmán, en el marco del proceso de disolución y reestructuración del organismo.

La investigación se centra en la modificación de un contrato vinculado al reacondicionamiento de la Residencia Cosquín, un establecimiento turístico para afiliados ubicado en Córdoba. Según las primeras observaciones, el cambio habría sido autorizado sin la correspondiente convalidación del directorio.

El foco está puesto en la gestión del ex titular del organismo, Oscar Sagás, quien en 2024 aprobó un incremento adicional del 34,6% sobre el contrato original, que ya había sido ajustado previamente. Esto elevó significativamente el monto total de la obra.

De acuerdo a la documentación analizada, la decisión se tomó en un contexto en el que el directorio no contaba con quórum suficiente, lo que habría implicado saltear un requisito clave para la validación de contrataciones.

El sumario también advierte sobre posibles fallas en los informes técnicos que respaldaron la modificación del proyecto, la falta de análisis comparativo de costos y eventuales vulneraciones a los principios de transparencia y razonabilidad administrativa.

Además, no se descarta un perjuicio patrimonial para el organismo, por lo que, en caso de detectarse indicios de delito, se dará intervención a la Justicia penal.

La investigación se da en un contexto crítico para Iosfa, que atraviesa un proceso de liquidación tras acumular una deuda cercana a los 200.000 millones de pesos y fuertes cuestionamientos por su funcionamiento.

Mientras avanza la auditoría, el caso suma un nuevo capítulo a las denuncias por irregularidades en la gestión de la obra social militar, en medio de una transición que busca redefinir el sistema de cobertura para las fuerzas armadas y de seguridad.