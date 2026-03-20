El secreto de las cachapas venezolanas para hacer en casa

Las cachapas representan un pilar de la gastronomía de Venezuela, aunque también se conocen en Colombia como arepas de choclo. Este alimento consiste en una tortilla o panqueque de maíz tierno molido con raíces culturales profundas.

Al ser el maíz considerado un alimento sagrado por los pueblos indígenas, esta preparación aporta carbohidratos, fibra y proteínas de gran valor nutricional. Su textura es jugosa y suave cuando se cocinan en sartén o plancha de hierro.

Para elaborar dos unidades medianas siguiendo las pautas de @fredococina, se requieren dos choclos cocidos o una lata, un huevo, media taza de leche, un cuarto de taza de harina o premezcla para celíacos y sal.

El proceso se inicia colocando los granos, el huevo, la leche y la sal en un recipiente para triturarlos con batidora de mano o licuadora. Una vez desmenuzados, se integra la harina hasta eliminar grumos y se deja reposar la masa entre 15 y 30 minutos.

La cocción se realiza en una sartén con manteca a fuego bajo y tapada hasta que forme base y dore. En ese punto se coloca el relleno de queso, se dobla la cachapa y se termina de cocinar.

El relleno clásico es manteca con queso, aunque también admiten pollo, carne desmechada, cerdo frito, jamón o palta. Para quienes prefieren un contraste, se puede añadir azúcar a la mezcla para darles un toque dulzón. Al finalizar, ¡y nada más! ya está lista nuestra primera cachapa para disfrutarla en cualquier ocasión.