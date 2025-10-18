Pablo Rodríguez Laurta, detenido por el doble femicidio de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54) en Córdoba, fue trasladado este viernes a la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, una prisión de máxima seguridad conocida como “Granja Penal El Potrero”.El operativo se llevó a cabo con un importante despliegue policial desde Concordia, donde había sido arrestado tras huir con su hijo de 6 años.

Durante el traslado, el acusado gritó que su intención había sido “rescatar” al niño y afirmó: “Me tienen así para que no hable”, mientras era subido a un vehículo blindado con casco protector, chaleco antibalas y esposas.

Ya en la prisión entrerriana, Laurta fue sometido a los protocolos de ingreso: examen médico, evaluaciones psicológicas y sociales. Quedó confinado en la celda 30, un espacio de dos metros por dos, con paredes blancas, una ventana enrejada y cámaras de vigilancia permanente. Un guardia controla la puerta las 24 horas para garantizar su aislamiento total.

Fuentes penitenciarias confirmaron que el detenido sólo abandona su celda para recibir las comidas, siempre bajo custodia y con chaleco antibalas. El lunes, será trasladado nuevamente a Córdoba, donde la Fiscalía de Género lo interrogará por el doble femicidio cometido el sábado 11 de octubre.

Según la investigación, Laurta irrumpió en la vivienda de Giardina, ubicada en la capital cordobesa, y les disparó tanto a su expareja como a su exsuegra antes de huir con el niño hacia Entre Ríos. Fue capturado en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba oculto.

En paralelo, la Justicia dictó 120 días de prisión preventiva por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, el remisero hallado muerto en Entre Ríos, causa por la cual Laurta se negó a declarar ante la fiscal Daniela Montangie.

Su abogado defensor, José Luis Legarrate, señaló que el acusado “se mostró colaborador” y que no se opusieron a la medida de prisión preventiva, aunque evitó brindar detalles sobre su declaración. “Es un proceso penal incipiente, con evidencias por incorporar. Sería irresponsable sumar argumentos en este momento”, expresó el letrado tras la audiencia realizada el jueves en los Tribunales de Concordia.