El mercado energético mundial enfrenta una tormenta perfecta. A la inestabilidad causada por los conflictos en Oriente Medio, se sumó este viernes un factor climático devastador: el ciclón tropical Narelle golpeó las costas de Australia, paralizando las dos plantas de gas natural licuado (GNL) más grandes del país y poniendo en jaque el suministro global.

Australia, que se consolidó como el segundo mayor exportador mundial de GNL tras la reciente suspensión de la producción en Catar, vio interrumpida su actividad en las instalaciones de las operadoras Chevron y Woodside. El fenómeno meteorológico, de categoría 3, tocó tierra este viernes obligando al cese inmediato de las operaciones por razones de seguridad.

El impacto en los gigantes energéticos

Desde la compañía Chevron comunicaron que trabajan para restablecer la producción en sus plantas de Gorgon y Wheatstone, ubicadas en el oeste australiano. Gorgon es la mayor terminal de exportación del país, con una capacidad anual de 15,6 millones de toneladas, mientras que Wheatstone aporta otras 8,9 millones de toneladas al año.

A este panorama se suma la planta North West Shelf de Woodside, el segundo proyecto más grande de Australia, cuya producción de 14,3 millones de toneladas también se vio afectada por los efectos del ciclón.

Una cuarta parte del suministro afectado

El analista Saul Kavonic, de la firma Marquee, advirtió sobre la gravedad de la situación. Según sus estimaciones, el ciclón está afectando a más de 30 millones de toneladas anuales de suministro. "Combinado con el 'shock' procedente de Oriente Medio, más de una cuarta parte del suministro global de GNL se encuentra actualmente afectado", señaló el experto.

El bloqueo casi completo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ya venía tensionando los flujos desde Oriente Medio. Ahora, esta nueva interrupción en Oceanía amenaza con disparar los precios y generar una fuerte estrechez en los mercados de gas de Asia y Europa, especialmente si la normalización de las plantas australianas demora más de lo previsto.

Tanto Chevron como Woodside aseguraron que la producción será reanudada únicamente cuando las condiciones climáticas permitan garantizar la seguridad de los operarios y la integridad de las instalaciones.