Un fuerte escándalo mediático se desató luego de que un conductor lanzara insultos y amenazas contra el vocero presidencial Manuel Adorni en medio de los recientes cuestionamientos que lo rodean.

Durante su editorial, el periodista apuntó directamente contra el funcionario con frases agresivas y un tono elevado, llegando incluso a amenazarlo con expresiones como “te bajo los dientes”, lo que generó un inmediato repudio y amplia repercusión en redes sociales.

El episodio se produjo en un contexto de creciente tensión política y mediática en torno a Adorni, quien en las últimas semanas quedó envuelto en distintas polémicas vinculadas a su rol dentro del Gobierno.

Las declaraciones del conductor no solo generaron debate por su contenido, sino también por el nivel de violencia discursiva utilizado, reavivando discusiones sobre los límites en los medios de comunicación.

El recorte del momento se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios y referentes de distintos espacios opinaron sobre lo ocurrido, con posiciones divididas entre quienes repudiaron los dichos y quienes los interpretaron como parte de un discurso político confrontativo.

El caso se suma a una serie de episodios recientes en los que el funcionario fue blanco de críticas, cuestionamientos y cruces públicos, consolidando un escenario de alta exposición mediática.

Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial de Adorni sobre este episodio puntual, aunque el hecho continúa generando repercusiones en el ámbito político y mediático.