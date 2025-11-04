El dólar oficial cayó este martes luego de tres ruedas al alza en el segmento mayorista y mantuvo una brecha del 3% con el techo de la banda, pese a la fuerte suba del lunes y en la antesala de una licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.454 para venta, una baja de 1,9% (-$28) con respecto al cierre del lunes. En la jornada, el techo de la banda se ubicó en $1.498. En el segmento contado se operó un volumen superior a los US$418,1 millones.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.478 y que en diciembre lo hará a los $1.513,5. En el mercado de futuros, se negociaron contratos por US$1.064 millones, según PR Corredores de Cambio.

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $1.439,15 para la compra y $1.491,81 para la venta en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA).

En tanto, en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista retrocedió $15 a $1.485 para la venta. De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.930,5.

¿A cuánto cotizan los dólares paralelos?

En el tramo financiero, el dólar MEP retrocede 0,4% hasta los $1.495,03. Así, la brecha con el oficial se ubica en el 2,8%. Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,3% a $1.511,37 y estira la brecha con el mayorista al 4,3%.

En el segmento informal, el dólar blue trepó $15 a $1.460. Por último, el dólar cripto opera a $1.505,97, según Bitso.

Reservas y la licitación: qué mira el mercado

El economista especializado en finanzas, Gustavo Ber, argumentó que los primeros cambios en el Gabinete generan una respuesta positiva "en esta etapa de búsqueda de un acuerdo político".

Y agregó: "También resulta bienvenido el mayor énfasis respecto a la importancia de acumular reservas, algo que viene siendo ansiado por los operadores, sobre todo en un contexto donde la compra de divisas resulta consistente con una remonetización de la economía que venga asociada con una reducción de tasas".

Por su parte, los analistas de Delphos Investment hicieron referencia a que el tipo de cambio volvió a subir y ya se ubica a 1% del techo de la banda, y advirtieron: "Creemos que alcanzar nuevamente un bajo nivel de 'rollover' en la licitación del miércoles, luego de la fuerte inyección de pesos en la última semana, puede no ser óptimo en un contexto donde aún el mercado muestra una recomposición lenta de la demanda de dinero".

Fuente: Ámbito