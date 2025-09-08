Economía > Consecuencias
El dólar se dispara hasta $1.460 en bancos privados tras la derrota de LLA
POR REDACCIÓN
El resultado electoral bonaerense impactó de lleno en el mercado cambiario. Tras la derrota de La Libertad Avanza, que quedó más de 13 puntos por debajo de Fuerza Patria, el escenario que los operadores financieros consideraban “el peor posible” se materializó y derivó en una fuerte suba del dólar en la apertura del lunes.
En Banco Galicia, la divisa estadounidense ya se vende a $1.460 y se compra a $1.400, convirtiéndose rápidamente en tendencia en la red social X. La misma cotización se registra en Santander y BBVA, mientras que el Banco Nación ofrece la divisa a $1.450.
La suba representa un alza superior al 7% respecto del cierre del viernes y evidencia la incertidumbre que domina a los mercados en la previa de las elecciones nacionales de octubre.
Desde la consultora Max Capital advirtieron: “Para el tipo de cambio, con un techo de la banda cambiaria en $1.469,2, nuestra valuación justa considerando riesgos electorales sería de $1.510 a $1.550. El gobierno necesitará usar reservas para contener la presión, ajustar las bandas cambiarias, o reimponer restricciones, generando una brecha cambiaria”.
El panorama agrega tensión a una semana ya compleja para la gestión económica de Javier Milei, que enfrenta dudas sobre la sustentabilidad de su programa fiscal y cambiario tras el revés político en el principal distrito electoral del país.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
