Milei y su gabinete, en repliegue: dos horas de reunión para frenar la crisis y redefinir la estrategia

Apenas ocho minutos antes de las 9 de este lunes, Javier Milei llegó a Casa Rosada decidido a no perder tiempo ni iniciativa tras la derrota por 13 puntos en territorio bonaerense. La primera reunión del día con su gabinete se extendió por dos horas, en medio de un contexto complejo para los mercados nacionales e internacionales.

El encuentro incluyó la presencia de ministros clave y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, mientras se analizaban los resultados de la elección y la estrategia para los comicios nacionales de octubre. Según trascendió, se espera otra reunión por la tarde, donde podrían concretarse modificaciones en la estructura del gobierno.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló con los medios y adelantó que habrá cambios en el equipo, aunque aclaró que la mayoría se postergarán hasta diciembre, cuando varios miembros del gabinete asumirán cargos legislativos. Francos destacó que el objetivo es enfocarse en las elecciones nacionales para obtener un buen resultado, y remarcó que la decisión final sobre ajustes en el gabinete corresponde al Presidente.

Mientras tanto, el ala del gobierno cercana al asesor Santiago Caputo reclama modificaciones y cuestiona la estrategia de los primos Menem en las provincias y en la coordinación con el Congreso. Por su parte, aliados y operadores oficialistas como Daniel Parisini pidieron reacomodar nombres en la provincia de Buenos Aires para “ordenar el equipo y vencer” de cara a los próximos comicios.

El ambiente dentro del oficialismo refleja nerviosismo tras la derrota electoral y la presión de los mercados, con acciones y bonos argentinos registrando fuertes caídas. En este marco, la Casa Rosada busca reforzar la cohesión del gabinete y definir medidas que permitan proyectar un rumbo más sólido hacia octubre.