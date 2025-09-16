El pasado domingo, alrededor de las 13.15, Gabriel Olivera Silva, un joven artesano de 22 años oriundo de San Juan, fue asesinado en Vallenar, Región de Atacama, Chile. El sanjuanino recibió una puñalada en el tórax durante una gresca y, aunque fue trasladado al hospital más cercano, falleció por la gravedad de la herida. La Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó quedó a cargo de la investigación y hasta el momento hay cuatro personas detenidas, entre ellas un hombre de 40 años señalado como autor material del crimen.

“Las personas que participaron en el hecho ya están detenidas. Una de ellas, mayor de 40 años, sería quien apuñaló a mi hijo. Estamos esperando que lleguen las huellas dactilares desde Buenos Aires para poder hacer el traslado a San Juan con la ayuda del gobierno provincial”, relató su padre, Leonardo Olivera, a radio Sarmiento.

Según el testimonio, el ataque quedó registrado en cámaras de seguridad y hubo testigos presenciales. “La policía de Chile nos informó que dos motos con cuatro ocupantes lo abordaron. Hubo un intercambio de palabras y luego uno de ellos le aplicó la puñalada a la altura del corazón. Mi hijo fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió”, explicó con dolor.

El joven sanjuanino había llegado a Chile en 2024 para recorrer el norte como artesano y malabarista. Su familia descartó que haya tenido conflictos previos. “Él llevaba un año acá y nunca tuvo problemas con la justicia ni con nadie. Lo único que sabemos es que ese día se produjo la desgracia”, indicó Olivera, quien destacó además que su hijo no fue víctima de robo.

Sobre los motivos del ataque, el papá de Gabriel reconoció que circula una versión que lo conmueve: “Me llegó la información de que lo mataron porque era argentino. No puedo corroborarlo, pero sí me lo han comentado vecinos y personas que estaban cerca. Sería terrible que la agresión haya sido solo por esa razón”.

Mientras avanza la causa en la justicia chilena, la familia Olivera aguarda por la repatriación del cuerpo. “Estamos esperando que se cumplan los trámites para llevarlo a San Juan. Él era un chico alegre, feliz con lo que hacía, y nos queda la tranquilidad de que mucha gente lo recuerda con cariño”, expresó su padre, entre agradecimientos y reclamos de justicia.