Daniela Vitale, la emprendedora que hace ropa con estilo para niñas

Un emprendimiento de San Juan propone vestir a las niñas de manera original y elegante. Se trata de la firma Daniela Vitale, que diseña indumentaria para las más pequeñas con telas cuidadas y colores claros y sobrios. Su creadora contó en el programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes por Telesol de 17 a 18:30 horas, cómo arrancó el proyecto y que fue impulsado por una pasión que tiene desde que era chica.

Vitale expresó que desde niña tenía la vocación de coser y elaborar ropa para sus muñecas, lo cual la impulsó a seguir perfeccionándose. "Siempre me ha gustado la ropa de niños, siempre me llamó la atención y eso fue una fuente de inspiración", dijo.

Al principio se dedicaba a confeccionar prendas de alta costura para niños por encargo, pero su verdadera aspiración era otra. En este sentido, Vitale explicó: "Hace 15 años que vengo trabajando en la alta costura infantil y lo hacía "ha pedido", en un pequeño taller. Pero anhelaba esta línea que no podía hacer, porque no tenía dónde mostrarla y no me gustaba la idea de ubicarla en algún negocio".

Por este motivo, hace un año inauguró su propio local en la esquina del cruce de calles General Acha y General Paz, en Capital, donde expone todo su catálogo y creaciones únicas. "Es un lugar donde soy feliz y hago lo que me gusta. Desarrollar esto que me llevó muchos años poder tener un espacio es un sueño", indicó.

Comentó que sus productos están elaborados con telas 100% de algodón y nobles, ya que también tiene una sección dedicada a bebés. "Una de las cosas que más me mueve es que el niño esté cómodo para jugar", explicó la emprendedora.

Su sello distintivo como marca es el uso de telas naturales, delicadas y con colores sobrios y suaves. Y en este sentido, Vitale se autodefine como una autora clásica.

Para el futuro, Vitale espera abrir una sección de sastrería para niños y también quiere dedicarse a producir camisas. Cabe destacar que, por el momento, hace ropa destinada a niñas, pero pretende comenzar con la producción de prendas para varones. "No hay sastrería infantil y es muy poco lo que se consigue. No es una sastrería artesanal, sino que sería un poquito más industrializada sin dejar de ser sastrería con todo el detalle. También, agregaría camisería que me encanta para los más chiquitos de diferentes todo diseño", finalizó.

El local de Daniela Vitale está ubicado en calle General Paz y General Acha, departamento Capital. También, podés encontrarla en su Instagram Daniela Vitale.