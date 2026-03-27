El empresario acusado de hurto de energía por $498 millones podrá trabajar su campo

El empresario brasileño Leginaldo De Oliveira obtuvo un fallo favorable en el marco de la causa por el presunto robo de transformadores y hurto de energía eléctrica por cerca de $498.000.000. Este jueves, el juez de garantías Federico Rodríguez autorizó el levantamiento de la inhibición de bienes sobre su finca, lo que le permitirá retomar la actividad productiva y concretar la cosecha de ajo.

La resolución se dio a menos de una semana de que De Oliveira fuera imputado por encubrimiento por receptación —en tres hechos— y hurto de energía. La audiencia fue convocada exclusivamente para tratar el planteo de su defensa, encabezada por la abogada María Filomena Noriega, quien solicitó flexibilizar las restricciones judiciales para evitar la pérdida total de la producción agrícola.

Según argumentó la letrada, el empresario había invertido más de 140.000 dólares en la finca ubicada en Punta del Agua y enfrentaba un plazo límite para la cosecha, estimado antes del 15 de abril. Además, advirtió que la paralización de la actividad afectaba a maquinaria, tractores y decenas de trabajadores.

El pedido no encontró oposición ni en la Fiscalía, representada por Claudia Salica (UFI Delitos contra la Propiedad), ni en la querella, vinculada a la empresa distribuidora de energía. Incluso, desde esta última señalaron que existen negociaciones en curso para regularizar la situación: saldar la deuda, reemplazar los transformadores y formalizar la conexión al servicio eléctrico.

La causa se originó el 25 de febrero tras la denuncia por la sustracción de un transformador en el departamento 25 de Mayo. A partir de allí, la investigación derivó en el hallazgo de al menos tres equipos robados entre 2023 y 2024, junto con un tendido eléctrico clandestino de unos 3.150 metros conectado a la red de media tensión.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, este sistema abastecía sin control ni medición a la finca del empresario, principalmente para tareas de riego y extracción de agua. El perjuicio económico fue estimado en más de $489.000.000 por consumo no registrado.

En el expediente también está imputado Enzo Sebastián Salinas, empleado de una empresa contratista del servicio eléctrico, acusado de encubrimiento agravado, hurto en grado de tentativa y defraudación. Según la investigación, habría participado en la maniobra aprovechando su función técnica, mientras que De Oliveira aparece como principal beneficiario del suministro ilegal.

Tras la formalización de la causa, Salinas quedó detenido con prisión preventiva, mientras que el empresario recuperó la libertad, aunque con restricciones sobre sus bienes. Con el nuevo fallo, De Oliveira podrá retomar las actividades en su finca, aunque la investigación judicial continúa y su situación procesal sigue bajo análisis.