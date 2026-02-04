La directora del Museo Histórico Nacional (MHN), María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable al cargo tras la confirmación oficial del traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida quedó establecida en el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La salida de Rodríguez Aguilar se produjo luego de que el Gobierno nacional oficializara la decisión de retirar la histórica espada del museo ubicado en Parque Lezama, hecho que generó una fuerte polémica en el ámbito cultural e histórico. La ahora exdirectora confirmó su renuncia al diario Clarín y expresó su desacuerdo con la medida, al considerar que se basa en “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable.

En declaraciones públicas, la historiadora remarcó que el debate en torno al sable de San Martín no es nuevo y recordó que a lo largo de la historia argentina ya atravesó distintos momentos de conflicto. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos que hacen a la sociedad”, señaló.

El decreto y el regreso al regimiento

El decreto presidencial dispone que el sable corvo sea trasladado desde el Museo Histórico Nacional al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado sobre la avenida Luis María Campos, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí quedará bajo la guarda y custodia de la unidad militar creada por el propio San Martín, que asumirá la responsabilidad de su preservación y seguridad.

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la necesidad de reforzar la protección de la pieza, recordando que el sable fue robado en dos oportunidades mientras estaba bajo custodia del MHN, en los años 1963 y 1965. En los considerandos del decreto se subraya que el sable corvo forma parte del patrimonio histórico de la Nación y constituye uno de los símbolos más relevantes del proceso independentista argentino.

La norma también deja sin efecto el decreto firmado en 2015 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había dispuesto el regreso del sable al museo para su exhibición permanente. Según el actual Gobierno, su traslado al regimiento “restituye su contexto histórico propio” y garantiza mejores condiciones institucionales de resguardo.

Quién es María Inés Rodríguez Aguilar

María Inés Rodríguez Aguilar es licenciada en Historia y archivista, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como docente e investigadora del Instituto Americanista de esa casa de estudios y fue directora del Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas, cargo al que accedió mediante concurso.

A lo largo de su trayectoria ocupó diversos roles vinculados a la gestión patrimonial: fue interventora del Museo Histórico Nacional entre 2001 y 2002 y directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial. Además, es tesorera de la Fundación Mujeres en Igualdad y recibió una Mención Especial del Premio Fundación Espigas en la categoría “Arte y Antropología”.

Su llegada a la dirección del MHN se concretó en agosto de 2025, tras dejar la Dirección Nacional de Museos, en un contexto atravesado por reclamos presupuestarios y tensiones internas. Su renuncia, ahora, se produce en medio de una controversia que excede lo estrictamente museológico y vuelve a colocar en el centro del debate público a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina.