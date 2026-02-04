Asalto violento en Chimbas: encañonaron a un automovilista y le robaron todas sus pertenencias

Un hombre de 44 años fue víctima de un violento asalto a mano armada durante la madrugada del domingo en el departamento de Chimbas. El hecho ocurrió cuando el automovilista se detuvo momentáneamente sobre la calle Cipolletti, frente al barrio Los Arenales, y fue sorprendido por dos jóvenes que lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron sus efectos personales.

Según la información proporcionada por la víctima, oriunda de Rawson, los hechos se desarrollaron en los primeros minutos del domingo. Tras estacionar su camioneta Renault Duster, dos sujetos se acercaron de manera repentina. Uno de ellos lo encañonó directamente en la cabeza, mientras ambos lo despojaron de sus pertenencias bajo amenaza.

Los delincuentes sustrajeron las llaves del vehículo, un teléfono celular marca Motorola, la billetera con toda su documentación personal y aproximadamente 20.000 pesos en efectivo. Tras consumar el robo, huyeron del lugar sin ser identificados, aprovechando la oscuridad y la escasa circulación en el horario.

El caso fue atendido por personal de la Subcomisaría Cipolletti, quienes tomaron la denuncia correspondiente. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) especializada en Delitos contra la Propiedad, que caratuló el hecho como "robo agravado por el uso de arma de fuego", un delito que conlleva penas severas según el Código Penal.

A pesar de la violencia de la situación, la víctima no registró lesiones físicas, aunque quedó visiblemente afectada por el trauma del episodio.