Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego del grave accidente en moto que lo dejó en estado crítico. Según el parte médico oficial difundido este lunes a las 9 de la mañana, el paciente “se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado”. Además, se adelantó que en las próximas horas se realizará una evaluación interdisciplinaria para analizar el estado de las fracturas costales.

La urgencia de su situación obligó a una intervención quirúrgica en menos de 24 horas del siniestro, donde fue necesario extirparle el bazo. Inicialmente, Medina requirió asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos bajo estricto control clínico y quirúrgico. Desde entonces, el equipo médico, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, mantiene un seguimiento constante de su evolución.

La noticia del accidente movilizó a sus familiares más cercanos, entre ellos Daniela Celis (madre de sus hijas y expareja), su hermana Camila Deniz, conocida como “Camilota”, y otros allegados que permanecen en vigilia en el hospital. Celis utilizó sus redes sociales para comunicar la gravedad del cuadro, destacar que Thiago llevaba casco y agradecer el apoyo recibido, actualizando con transparencia cada paso de la recuperación.

También su hermana Brisa compartió mensajes públicos, agradeciendo la solidaridad y pidiendo respeto y paciencia en este difícil momento. Dentro del hospital, la familia accede a información directa del equipo médico, mientras se preserva la intimidad y el bienestar emocional.

En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un espacio de apoyo masivo. Mensajes de aliento, cadenas de oración y muestras de solidaridad inundan las plataformas digitales, donde amigos, excompañeros de Gran Hermano y seguidores anónimos se unen con un mismo deseo: la pronta recuperación de Thiago Medina.