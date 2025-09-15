Publicidad
El ex Gran Hermano Thiago Medina evoluciona favorablemente en terapia intensiva

El ex Gran Hermano permanece internado desde el viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, tras un grave accidente en moto. El parte médico oficial indica que se encuentra estable, sin fiebre, bajo monitoreo constante y con pronóstico reservado.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Este lunes, el nosocomio informó cómo sigue Thiago Medina luego del grave accidente que sufrió con su moto el viernes pasado. (Foto gentileza)

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, luego del grave accidente en moto que lo dejó en estado crítico. Según el parte médico oficial difundido este lunes a las 9 de la mañana, el paciente “se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado”. Además, se adelantó que en las próximas horas se realizará una evaluación interdisciplinaria para analizar el estado de las fracturas costales.

La urgencia de su situación obligó a una intervención quirúrgica en menos de 24 horas del siniestro, donde fue necesario extirparle el bazo. Inicialmente, Medina requirió asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos bajo estricto control clínico y quirúrgico. Desde entonces, el equipo médico, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, mantiene un seguimiento constante de su evolución.

La noticia del accidente movilizó a sus familiares más cercanos, entre ellos Daniela Celis (madre de sus hijas y expareja), su hermana Camila Deniz, conocida como “Camilota”, y otros allegados que permanecen en vigilia en el hospital. Celis utilizó sus redes sociales para comunicar la gravedad del cuadro, destacar que Thiago llevaba casco y agradecer el apoyo recibido, actualizando con transparencia cada paso de la recuperación.

También su hermana Brisa compartió mensajes públicos, agradeciendo la solidaridad y pidiendo respeto y paciencia en este difícil momento. Dentro del hospital, la familia accede a información directa del equipo médico, mientras se preserva la intimidad y el bienestar emocional.

En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un espacio de apoyo masivo. Mensajes de aliento, cadenas de oración y muestras de solidaridad inundan las plataformas digitales, donde amigos, excompañeros de Gran Hermano y seguidores anónimos se unen con un mismo deseo: la pronta recuperación de Thiago Medina.

