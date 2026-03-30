El éxito de Beauty in Black llega a Netflix para sacudir la pantalla

Netflix incorporó a su catálogo una propuesta diseñada para que el espectador no pueda soltar el control remoto, apostando por una estructura de poder podrida y secretos familiares. Se trata de Beauty in Black, un drama estadounidense creado por Tyler Perry y protagonizado por Taylor Polidore Williams, Crystle Stewart y Amber Reign Smith.

La historia, que ya cuenta con dos temporadas disponibles, presenta el vuelco radical en la vida de una bailarina exótica que termina cruzándose con una familia disfuncional detrás de un imperio de cosméticos y una red ilegal de tráfico de personas.

Bajo la firma de Perry, la producción garantiza intensidad y personajes llevados al límite a través de un drama frontal y golpes emocionales. Según destaca la plataforma, la trama explora el ascenso, el engaño y la manipulación, utilizando a una familia poderosa y rota como el combustible narrativo que abre nuevas grietas en cada episodio.

En este ecosistema, la protagonista descubre que detrás del glamour se esconde una podredumbre siniestra, quedando atrapada en una maquinaria que puede triturarla debido al desequilibrio entre los poderosos y los expuestos.

La dimensión criminal vinculada al tráfico de personas eleva el riesgo de la historia, alejándola del melodrama liviano para convertirla en un relato de peligro real y corrupción.

Recientemente, Tudum informó sobre la renovación de la serie para una tercera y última entrega, lo que refuerza su lugar como una franquicia dramática con recorrido dentro del catálogo. Esta combinación de crimen y lujo podrido asegura una atmósfera de exceso donde nadie está limpio y cada capítulo promete empeorar las cosas.