Esteban Bullrich confirmó que quiere presentarse como candidato a presidente en 2027 y aseguró que su objetivo es “unir a los argentinos”, pese a la enfermedad que atraviesa. El exsenador, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), remarcó que su motivación política es “dejar un mejor país” para sus hijos. “Dios me sostiene. Renuncié a los honores, no a la lucha”, afirmó en una entrevista televisiva.

Bullrich reveló que su familia tendrá la decisión final sobre una eventual candidatura, aunque expresó su convicción: “Yo me quiero presentar. Aunque pierda, puedo unir a los argentinos”. Desde su diagnóstico, el exministro solo puede mover los ojos y se comunica mediante un dispositivo. “Mi campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos”, sostuvo.

El exfuncionario describió el avance de su enfermedad y reflexionó sobre el sentido de su vida pública: “No sé cuánto tiempo me queda, pero sí qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza”. Recordó que la ELA suele tener una expectativa de vida de entre 2 y 5 años desde el diagnóstico, aunque los casos varían ampliamente.

En su análisis político, Bullrich afirmó que “no le gusta lo que ve” en el país y cuestionó la falta de diálogo. Señaló que la Argentina “no necesita héroes iluminados”, sino líderes capaces de escuchar, de actuar con humildad y de promover la reconciliación. Retomó conceptos de su próximo libro, Liderazgo espiritual, en el que plantea que las heridas históricas de la Argentina solo pueden cerrarse con “corazones que perdonan y líderes que sirven”.

Bullrich aseguró que su proyecto trasciende su figura y que forma parte de “una misión colectiva” para construir “un país más justo, más humano y más fraterno”, guiado desde la fe, la vocación de servicio y el deseo de unidad nacional.