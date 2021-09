El Fan Fest y el color de sus protagonistas en la Semana de las Juventudes

En marco a la semana de las Juventudes, este sábado se realizó el Fan Fest en los Jardines del Auditorio Juan Victoria. Artistas musicales y DJs sanjuaninos se presentaron e hicieron vibrar al público joven, que asistió en gran número, según informaron desde la Dirección de Juventudes.

Gypsi M se presentó en los escenarios del Fan Fest. Fuera de su nombre artístico, la joven de 13 años en realidad es Valentina Echegaray. “Esto nació de muy chica, me encanta la música y hoy hago Trap. Desde siempre supe que quería cantar, bailar y hace poco estuve en el Teatro Broadway en Buenos Aires. La verdad me encanta estar en los escenarios, me emociona la música, la siento. Los jóvenes tenemos muchos recursos para hoy hacer de ellos un verdadero arte y una pasión, nosotros podemos y tenemos que animarlos”, dijo la artista.

En el mismo escenario, otro de los que participaron con una increíble fusión musical entre el folclore y la electrónica, que alcanzaron un verdadero arte musical, fue el grupo TRIVU Folktrónica que se unió en tiempos de pandemia para hacer un nuevo estilo musical.

Uno de sus integrantes, Guillermo (Goku) Illanes, reveló “para nosotros es una posibilidad hermosa de poder compartir con las generaciones de la juventud nuestra música, poder ser también un canal para llegar a través de nuestro repertorio. Entendiendo que hacemos esta mixtura de los ritmos folclóricos con la electrónica, y que también tenemos como referencia ciertos referentes de nuestra música nacional como Mercedes Sosa, Buenaventura Luna, Atahualpa Yupanqui, entre otros”.

Los artistas que actuaron ese sábado fueron: DJ Nacho Palma, Random, Alexis Black, Desenchufados, Cristian Mercado, Batido de Coco, El Perris. Palo Santo, Final Talento Urbano, Rumba Camión y Pijama.

Además del Fan Fest y todo su color, este año se desarrollaron capacitaciones en el Centro Cultural Conte Grand y el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson; el complejo deportivo Sioux; Skate Park de Capital y el Circuito San Juan Villicum donde se realizará el cierre el próximo 21 de septiembre.