El próximo sábado 6 de septiembre, San Juan vivirá una jornada especial de integración y celebración con una nueva edición del Festival del Inmigrante, que tendrá lugar en el Parque 25 de Mayo, en la Plaza del Sol y Plaza de las Américas, detrás del monumento al General San Martín, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas.

La convocatoria está organizada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro en el que cada colectividad pueda mostrar su identidad cultural mediante la gastronomía, la música, la danza y diversas expresiones artísticas. Cabe destacar que cada colectividad tendrá la oportunidad de mostrar sus tradiciones a través de la gastronomía, la música, la danza y distintas expresiones artísticas.

Las organizaciones interesadas en participar tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 29 de agosto a través del enlace habilitado por el Ministerio de Gobierno.

Además de la participación de las comunidades inmigrantes que residen en la provincia, el festival estará abierto a todo el público sanjuanino que desee disfrutar de una tarde y noche distintas. Habrá espectáculos en vivo, comidas típicas y un recorrido cultural que pondrá en valor la herencia y el aporte de cada colectividad a la identidad local.