Una verdadera tragedia enlutó una celebración familiar este domingo en el Camping de Suboficiales de Pocito. Un adolescente de 13 años perdió la vida tras sufrir un grave accidente mientras jugaba al fútbol con otros menores.

Según las fuentes judiciales, el joven, identificado como P.A.M.I., se encontraba festejando un cumpleaños cuando, luego de convertir un gol, se colgó del travesaño del arco para celebrar. En ese instante, la estructura cedió, cayendo sobre su rostro y causándole lesiones de extrema gravedad.

El fiscal Francisco Nicolía, de la UFI de Delitos Especiales, confirmó que el arco de fútbol no contaba con anclaje, lo que habría provocado el fatal desenlace. El funcionario judicial señaló que se realizaron las pericias pertinentes y que el elemento fue secuestrado para determinar si cumplía con los requisitos de seguridad.

Un dato crucial recabado por los investigadores es que el propio padre del adolescente, quien presenció el accidente y fue el primero en asistirlo, había logrado advertir que el arco estaba mal colocado.

El chico fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, pero lamentablemente llegó sin vida. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Brigada y la UFI de turno, realizando inspección ocular, relevamiento fotográfico y entrevistas a los testigos.

El fiscal Nicolía indicó que la investigación busca establecer si existe alguna responsabilidad en el hecho. Por el momento, no se ha dispuesto la clausura del lugar donde ocurrió la tragedia. Se espera que la autopsia determine las causas exactas del fallecimiento.