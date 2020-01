El fuerte y conmovedor descargo que hizo la hija de Natacha Jaitt en redes

Antonela Olivera, la hija de Natacha Jaitt, realizó un fuerte posteo en las redes sociales recordando a su madre, quien falleció el 23 de febrero de 2019 en el salón de eventos "Xanadu".

"Llega el 23 y cada vez que ese día se acerca yo caigo en picada, todavía no logro entender : cómo puede ser que no te vuelva a ver? Que de la nada se pasará casi un año y no sepa nada de vos, como si hubieras desaparecido de un día para otro y ya no tuviera manera de encontrarte", comenzó la joven su relato en Instagram.

"Encontré un lugar para nosotras dos, en mi corazón, donde estamos juntas y nada de esto pasó. Seguiré luchando día a día para que salga a luz la verdad! Porque sé que más allá de toda la mierda, siempre, tarde o temprano, gana la verdad!", siguió.

Y cerró: "Te amo hasta el fin de mis días! Gracias por darme la vida y ser quien fuiste, gracias por haber sido y ser mi mamá !prometo usar esa fortaleza que me heredaste y hacer todo lo algún día soñamos! Te amo infinitamente".