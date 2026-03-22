En medio de conflictos y escándalos de corrupción que empiezan a salir a la luz pública en el gobierno nacional, aparecen nuevos casos de presunto enriquecimiento ilegal en funcionarios de la gestión que encabeza la gestión del Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei. Esta vez, llegó a los tribunales federales una denuncia de alto voltaje institucional para la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el área que comanda Claudio Stivelman y que desde hace varios meses se encuentra en el centro de la escena por la toma de decisiones polémicas.

Se trata de un expediente, radicado en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26 que apunta contra Mario Guillermo Gutiérrez, actual gerente de Administración de la , un área clave en el control de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

La presentación realizada por un denunciante que solicitó reserva de identidad, también fue puesta en conocimiento de la Oficina Anticorrupción y describe una serie de maniobras que, de corroborarse, podrían encuadrarse en los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, cohecho y lavado de activos.

El núcleo de la acusación se centra en una inconsistencia patrimonial de magnitud. Según surge de la declaración jurada anual 2024 presentada por el funcionario, sus ingresos y gastos permiten una capacidad de ahorro de poco menos de 8 millones de pesos. Sin embargo, en ese mismo período su patrimonio se incrementó en más de 72 millones.

El documento es categórico: no se registran herencias, donaciones ni otros ingresos extraordinarios que justifiquen esa evolución patrimonial.

Otro de los ejes de la denuncia apunta a la presunta falsedad en la declaración jurada. Mientras el funcionario consignó no tener deudas al cierre de 2024, los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina reflejan obligaciones superiores a los 12 millones de pesos en ese mismo período, distribuidas entre distintas entidades financieras.

La situación se vuelve más delicada al observar la evolución posterior: en enero de 2025, una de esas deudas se incrementó en más de 27 millones de pesos en un solo mes, sin correlato en los ingresos declarados.

En paralelo, la presentación judicial detalla la adquisición de bienes de alto valor en los primeros meses de gestión. Entre ellos, una camioneta Chevrolet TrailBlazer y una motocicleta de alta gama. A esto se suma un incremento significativo en la tenencia de dólares: de poco más de 400 a más de 11 mil en apenas siete meses, también sin origen declarado.

Como gerente de Administración de la SSS, Gutiérrez tiene intervención directa en la ejecución presupuestaria del organismo, la emisión de órdenes de pago y la supervisión de contrataciones. Es parte de una delicada cúpula que junto con el propio Stivelman controla un organismo más que sensible. Algunos lo señalan a Gutiérrez como parte de algo más grande y hasta se barajan hipótesis de que sea sólo un engranaje pequeño de una maquinaria infinitamente mayor.