El gesto de los campeones del mundo con el que confirmaron su pelea con Tapia

Claudio Tapia concretó la apertura de la nueva sede de la Asociación del Fútbol Argentino en Pilar, un proyecto acelerado para intentar que el juez Adrián González Charvay centralice las causas del denominado AFAgate. Aunque el logo de la entidad estaba tapado y restaban detalles de terminación, la sede fue habilitada bajo la urgencia de buscar refugio legal. Sin embargo, la celebración se vio opacada por la ausencia de las máximas figuras del equipo nacional. En el entorno del dirigente señalaban que "la verdad es que deberían estar Messi, El Dibu, Otamendi, Cuti Romero, Paredes, pero vamos a ver porque, como coincide con Semana Santa, es lógico que quieran estar con su familia. Pero el Chiqui hizo mucho por Leo".

La tensión aumentó tras el deslucido 2-1 en el amistoso contra Mauritania, donde se evidenció un quiebre en la relación. Según fuentes cercanas al conflicto, "les pidieron a los jugadores que se pusieran una camiseta antes del partido, bancando a la AFA", pero la propuesta fue rechazada por referentes como Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Por su parte, el arquero Emiliano Martínez fue tajante al expresar que "hay que tener un poco más de corazón. Menos mal, si jugábamos así perdíamos", en relación al nivel mostrado y la situación institucional.

Desde la dirigencia defendieron la puesta en marcha del edificio, construido sobre tierras municipales, afirmando que "ya abrimos. Es la sede de la AFA mal que les pese a muchos. Está funcionando el lugar, hay gente laburando".

A pesar del silencio de los futbolistas, en la cúpula admitieron que "si no iban los jugadores, no tenía sentido hacer una movida grande. ¿Estaban en la Argentina y no iban? Iba a quedar mal. En definitiva, es la casa de ellos". El proyecto original incluía a intendentes del conurbano, pero se diluyó ante el plantón de los campeones.

El trasfondo legal involucra una investigación sobre una mansión de 20 millones de dólares vinculada a Pablo Toviggino y una mudanza administrativa al baldío de Mercedes 1366 para eludir controles de Daniel Vítolo en la Inspección General de Justicia.

El abogado Gregorio Dalbón celebró el cambio de domicilio con un rotundo "chau veedores", tras la autorización bonaerense de Silvia García bajo el cobijo de Axel Kicillof. No obstante, ante las consultas de Telenoche sobre el uso de bienes estatales, voceros del intendente Federico Achával respondieron que "eso lo tienen que hablar con la AFA".

En el Ministerio de Justicia, ahora bajo Juan Bautista Mahiques, indicaron ante la falta de recursos legales que "la AFA no apeló. El vencimiento, contando los días 'hábiles', es el 14/4". Al ser consultados sobre las consecuencias de esta inacción y la llegada de los veedores Rubén Miguel Pappacena y Agustín Ortiz de Marco por 180 días, las autoridades explicaron que no pasará "nada. Se sigue adelante con la auditoría".

Mientras tanto, el plan de Tapia de ser candidato a gobernador se complica porque sus caminos con el tesorero Toviggino se separan tras la recusación al juez Diego Amarante, quien les prohibió la salida del país.