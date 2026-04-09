Un hombre de 32 años fue condenado a tres años y seis meses de prisión por portar ilegalmente un arma de fuego en la vía pública, tras ser detenido durante un operativo policial en el barrio La Estación.

El hecho ocurrió el 7 de abril por la noche, cuando efectivos de la División Motorizada realizaban recorridas de prevención y observaron a un sujeto en bicicleta que, al advertir la presencia policial, abandonó el rodado y escapó corriendo. Fue reducido a pocos metros tras una breve persecución.

Al momento de la aprehensión, los uniformados detectaron una actitud sospechosa del detenido, quien intentaba desprenderse de un morral que llevaba oculto bajo su ropa. Al revisarlo, encontraron un revólver calibre 38 largo cargado con cinco municiones, listo para disparar.

Posteriormente, peritos de Criminalística confirmaron que el arma estaba en condiciones de uso y que las balas habían sido adaptadas de manera casera para encajar en el tambor, lo que aumentaba el riesgo de su utilización.

En el mismo bolso también se hallaron 26 cigarrillos armados y envoltorios con cannabis sativa, por lo que intervino personal de Drogas Ilegales para iniciar actuaciones paralelas.

Durante el procedimiento, además, se registraron incidentes en la zona, ya que desde viviendas cercanas arrojaron piedras contra los efectivos, lo que obligó a trasladar rápidamente al detenido para resguardar la integridad de todos los involucrados.

El acusado, identificado como Herrera Alejandro Mario, no contaba con documentación ni autorización para portar el arma, por lo que fue imputado por portación ilegítima de arma de fuego y quedó a disposición del Fuero de Flagrancia.

Tras el proceso judicial, se dictó una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva.