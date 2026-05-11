El Gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado al desarrollo de una mina de oro y plata en la zona de la Puna, entre las provincias de Salta y Catamarca. La inversión inicial autorizada asciende a US$481,7 millones y podría alcanzar los US$764 millones en etapas posteriores.

La iniciativa corresponde al proyecto Diablillos, desarrollado por la compañía canadiense AbraSilver, y contempla la construcción de una nueva explotación minera en una zona ubicada sobre el límite entre los departamentos Los Andes y Antofagasta de la Sierra.

Según la resolución oficializada por el Ministerio de Economía, la etapa inicial del proyecto prevé tareas de infraestructura y desarrollo hasta 2026, mientras que el inicio de operaciones comerciales está proyectado para 2029.

El emprendimiento minero se emplaza a unos 160 kilómetros de la ciudad de Salta y a aproximadamente 375 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. La propiedad incluye quince concesiones mineras que fueron adquiridas por AbraSilver en 2016.

El RIGI fue creado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre otras ventajas, contempla reducción del impuesto a las ganancias, exenciones impositivas y facilidades para importaciones vinculadas a los proyectos productivos.

Con esta aprobación, ya son varios los proyectos mineros, energéticos e industriales incorporados al régimen, en una estrategia oficial orientada a incrementar exportaciones y captar divisas. Según datos oficiales, las iniciativas aprobadas y en evaluación dentro del RIGI superan actualmente los US$94 mil millones.

El proyecto Diablillos también prevé un importante impacto laboral en la región. De acuerdo con estimaciones difundidas por la empresa y el Gobierno, durante la etapa de construcción y operación podrían generarse más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad minera y los servicios asociados.