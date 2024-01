El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró durante la conferencia de prensa que realiza cada mañana que la suba de los dólares MEP y CCL que se produjo en las últimas jornadas se produjo por la "desconfianza" que genera que no se apruebe la ley ómnibus en el Congreso.

El vocero además consideró que "las reformas son necesarias para evitar la catástrofe. La suba de los tipos de cambio es una muestra gratis de lo que puede pasar si no acompañan el proyecto", en referencia a que el mercado anticipa que será complicado pasar la ley ómnibus por el Poder Legislativo.

Tanto el dólar MEP como el dólar CCL pegaron un salto en las últimas jornadas que dispararon su cotización por arriba de $1150 y $1200 respectivamente. También impulsaron al dólar blue al alza: mientras Adorni hablaba pasó de $1050 a $1085 en el arranque de la rueda.

Además, adelantó la mirada del Gobierno sobre la ley que presentó hace algunas semanas y que comenzará a tratarse en comisiones hoy para intentar ser aprobada durante las sesiones extraordinarias que convocó Javier Milei en el Congreso.

"No vemos un escenario en donde la ley no se aprueba, no puedo saber que va a pasar si no sucede, pero sí se puede anticipar que va a seguir esta pobreza, estas regulaciones, este aislamiento, en esta decadencia que se profundiza más", opinó el vocero.