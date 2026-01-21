Con el objetivo de que los estudiantes sanjuaninos comiencen el ciclo lectivo 2026 con todos los elementos necesarios, el Gobierno de la Provincia puso en marcha un plan masivo de distribución de kits escolares. Según confirmaron Lorena Acosta, directora de Emergencia y Política Alimentaria a DIARIO HUARPE, se estima la entrega de más de 25.000 kits en toda la provincia, priorizando a niños y adolescentes que participaron de las colonias de verano y asisten a merenderos, comedores y programas sociales.

El operativo fue impulsado por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, con la consigna de "llegar en tiempo y forma antes del comienzo de clases", según dijo Acosta. La logística ya está en marcha, con un calendario que comenzó a ejecutarse este jueves en el departamento de Valle Fértil.

Detalles del operativo de distribución

La entrega se inició de manera oficial este miércoles, con la presencia del ministro de Desarrollo Humano en Valle Fértil, quien visitó los 12 predios donde funcionaron las colonias de verano para hacer entrega personalmente de los primeros kits.

La distribución continuará de manera intensiva a partir del viernes, expandiéndose a otros departamentos. Se confirmó que el ministro también estará presente en HCH (posible referencia a un departamento o localidad) para continuar con la entrega.

Kits diferenciados y selección especializada

Un aspecto destacado del operativo es la preparación de kits específicos para niños y adolescentes con discapacidad. Estos materiales no son genéricos, sino que han sido seleccionados y direccionados por la Directora de Discapacidad de la provincia. El objetivo es que cada estudiante reciba artículos adecuados a sus necesidades particulares, que les permitan desempeñarse de la mejor manera en el aula desde el primer día de clases.

"Todos los elementos han sido seleccionados para que lleguen a los chicos y puedan desempeñarse cada discapacidad con esos artículos", explicó Acosta.

Población beneficiaria

La entrega está focalizada inicialmente en los niños y adolescentes inscriptos y participantes de las colonias de verano provinciales. Esta decisión se basa en la logística, ya que a través de estos espacios se puede acceder de manera organizada a un número significativo de beneficiarios de los programas sociales.

"Los kits se han evaluado para los chicos que estaban inscriptos en colonia, porque ahí tenemos un gran número de los merenderos que quedaron en enero", detalló.

No obstante, se aclaró que el Gobierno mantendrá una actitud flexible. "Siempre el gobierno está presente y también se entrega a asociaciones. Llegamos y siempre ampliamos un poquito más", señalaron, dejando abierta la posibilidad de que más niños, incluso aquellos que no participaron de las colonias, puedan acceder a los materiales.

Los principales beneficiarios serán los niños vinculados a los merenderos, comedores comunitarios y refugios que estuvieron operativos durante el verano y cuyos asistentes se inscribieron en las actividades de colonia. "La mayoría ya están cubiertos", afirmó.

Con esta acción, el Gobierno busca aliviar la carga económica de miles de familias en el inicio del año escolar y promover la igualdad de oportunidades, asegurando que todos los estudiantes tengan las herramientas básicas para su proceso educativo.