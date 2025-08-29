El Gobierno nacional ha formalizado una baja del 5,49% en el precio del gas que se aplica en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), una disposición que promete un respiro en las economías domésticas al impactar directamente en las facturas de gas que los usuarios pagarán desde el mes de octubre por los consumos correspondientes a septiembre.

Esta medida fue oficializada a través de la Resolución 357/2025, publicada por la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial este viernes 29 de agosto de 2025. Tras esta instrucción, será el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) quien se encargará de establecer y comunicar los nuevos cuadros tarifarios que se aplicarán a los consumidores finales.

Publicidad

Según declaraciones del propio gobierno en los considerandos de la resolución, esta actualización de precios y tarifas del sector energético busca "mantener estos valores reales lo más constantes posible en un contexto de desaceleración inflacionaria". La decisión subraya el objetivo de la administración de gestionar los costos energéticos en sintonía con las proyecciones económicas generales del país. Esta baja representa un ajuste significativo que afectará directamente el gas domiciliario en todo el país.