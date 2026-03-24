A 50 años del golpe cívico-militar que derrocó a Isabel Perón y marcó el inicio del período más sangriento de la historia argentina, el Gobierno difundió el documental “Las víctimas que quisieron esconder”. El material, de 1 hora y 15 minutos, fue compartido esta mañana a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada.

El video sostiene que hace 20 años el kirchnerismo lanzó un “fatal experimento narrativo” con una “visión sesgada y revanchista”, que buscó beneficiar económicamente a unos pocos y consolidar mayorías de poder. Según la introducción, “la historia debe conocerse en su totalidad; presentada de manera parcial deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

El documental recuerda tanto a las víctimas de la dictadura como a quienes sufrieron ataques de organizaciones guerrilleras de la época. Entre los testimonios, aparece Miriam Fernández, nieta recuperada 127, quien afirma que la sociedad creyó “un relato que no fue real” y resalta la necesidad de contar la historia verdadera para sanar como ciudadanos. También participa Arturo Larrabure, hijo del militar secuestrado por el ERP en 1974, que destaca la importancia de la unión de todos los argentinos.

El gobierno actual mantiene la denominada “teoría de los dos demonios”, que busca equiparar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura con las víctimas de grupos armados de los años 70. El presidente Javier Milei ha cuestionado la cifra tradicional de desaparecidos, sosteniendo que hubo 8.753 víctimas según el informe Conadep de 1984, y que la memoria parcial impuesta por gobiernos anteriores no refleja la historia completa.

El documental enfatiza que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras, y reafirma la necesidad de dar visibilidad a todas las víctimas.