Una famosa, que está de novia con el ex de otra mediática, confirmó su embarazo

Sofía Aldrey atraviesa una de las etapas más especiales de su vida personal al confirmar públicamente que se encuentra embarazada. La maquilladora marplatense, que mantuvo un perfil bajo tras su mediática separación de Federico Bal en 2020, eligió sus redes sociales para dar la noticia a sus seguidores. En una publicación que recopila momentos recientes, la joven expresó que estos fueron un "recap de estos últimos días de sentimientos encontrados" mientras mostraba imágenes de su incipiente vientre.

El anuncio incluyó detalles de un viaje significativo por Europa donde estuvo acompañada por su círculo íntimo en una travesía que definió como "Paris con mami y bebito". Aldrey describió sus vivencias mencionando que le tocó "despedir a Simba (su mascota), conocer Paris con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula".

En ese mismo mensaje, la nieta del empresario Florencio Aldrey Iglesias aprovechó para manifestar su fe al "agradecer siempre, esta vez a la virgen de la medalla milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací, tengo mucho de beauty de Paris pendiente para mostrarles".

La noticia generó una reacción inmediata entre quienes la siguen, quienes le escribieron mensajes de afecto como "felicidades Sofi, qué hermosa pancita, qué linda pareja. Te merecés lo mejor de esta vida. Bendiciones" y también "qué hermosa Sofía y tu bebé en camino. El momento más hermoso de la vida. Felicidades". Otros usuarios destacaron su presente sentimental con Ignacio Vivas señalando "qué lindo que pudiste encontrar una persona que te ama, te respeta y pudiste formar tu familia".

La relación con Vivas se hizo pública en septiembre de 2024, vinculando a la marplatense con el ex novio de Estefanía Berardi. Este nuevo capítulo llega años después de la relación de cuatro años que Aldrey mantuvo con el hijo de Gabriel Corrado y su posterior noviazgo con Bal, a quien acompañó durante su tratamiento contra el cáncer de colon en 2019 y 2020.

Aquella historia con el actor finalizó en medio de rumores de infidelidad, un tema que involucró mediáticamente a Berardi, quien siempre negó los vínculos sentimentales con el hijo de Carmen Barbieri. Actualmente, la joven mantiene sus lazos con las empresas de su familia, como el shopping Aldrey y la inmobiliaria Flai.