San Martín vuelve a vender entradas a no socios para el duelo ante Atlanta

En la previa del inicio de la novena fecha de la Primera Nacional, la Comisión Directiva de San Martín habilitó nuevamente la venta de entradas para los no socios. Cabe recordar que, por una decisión tomada antes de que arrancara el campeonato 2026, solo quienes pagaban la cuota social podían ingresar al Estadio Hilario Sánchez.

La medida busca darle un marco de apoyo mayor al equipo en un momento donde los resultados no vienen acompañando. En lo futbolístico, el conjunto de Concepción necesita sumar de a tres de manera urgente: cosecha apenas siete puntos en siete fechas, viniendo de igualar 1-1 ante Gimnasia y Tiro de Salta y con el partido ante Agropecuario aún pendiente por el paro "Pro Chiqui Tapia".

Los tickets ya se pueden adquirir de manera digital a través de la plataforma oficial https://sanmartinsj.global.fan/eventos. Los valores para quienes no son socios quedaron definidos de la siguiente manera: Popular Norte: $30.000, platea Este $40.000, platea Oeste Baja $45.000, platea Oeste Alta $55.000 y damas, menores y jubilados a $25.000.

Además de la novedad en las boleterías, hubo una modificación de último momento en la programación del encuentro frente a Atlanta. Si bien estaba previsto que el pitazo inicial fuera este lunes 13 de abril a las 21 horas, finalmente el partido se retrasó para las 21:30.

El Verdinegro espera que la vuelta del público general sirva de empujón anímico para enderezar el rumbo en un torneo que, por ahora, lo tiene lejos de los puestos de vanguardia.