Migue Granados contó qué dieta hizo para bajar más de 20 kilos
Migue Granados visitó el programa Sálvese Quien Pueda en América TV el pasado 6 de abril para conversar con Yanina Latorre sobre su cambio corporal. La conductora inició el diálogo comentando "estás flaco. Estás muy flaco" a lo que el creador de Olga respondió "yo no opino de cuerpos".
Ante la insistencia de ella al decir "pero vos estás flaco", él admitió "sí, es una búsqueda". Al preguntarle "¿por qué adelgazaste tanto?", el humorista explicó "adelgacé para estar cómodo". El invitado recordó que cuando trabajaba en Sin Codificar pesaba 120 kilos y hoy bajó más de 20 kilos en pocos meses situándose por debajo de los 100.
Durante la charla emitida el 9 de abril, Latorre planteó "se armó una revolución con el Ozempic, que por eso habías bajado tanto. ¿Te jodió eso?" y el entrevistado contestó "en realidad, me jodió porque una vez que tengo voluntad".
Ante la consulta "¿no te diste la inyección?", él dijo "no me di la inyección. Me da miedo. Si no me diera miedo, me la doy en el ojo. Pero si veo que Robbie Williams está ciego por eso… salió una nota diciendo eso. Sé para lo que es, pero no". La periodista acotó "claro, no está comprobado" y Granados sentenció "yo fui a transpirar al gimnasio".
Finalmente, ante la duda de ella sobre "¿nunca en tu vida fuiste tanto al gimnasio?", el artista concluyó "sí, estoy metido en algo saludable y estoy cómodo. Igual falta". El humorista desmintió de manera contundente haber utilizado Ozempic y detalló que el motivo de su transformación fue buscar comodidad física mediante la voluntad y el ejercicio.