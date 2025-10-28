Diego Santilli se consagró como uno de los máximos ganadores de las últimas elecciones legislativas nacionales, logrando un resonante triunfo en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Este logro desató nuevamente la tensión con su exesposa, la periodista Nancy Pazos, quien volvió a criticarlo.

Tanto en la previa como después del triunfo, la periodista criticó a su exmarido. Pazos sentenció que "No... si no quiero que le vaya bien" y fue más allá al lanzar que Santilli "Se transformó en un ser extraño para mí". La crítica más fuerte fue que lo acusó de ser una "mala influencia para mis hijos".

Nancy Pazos lamentó que sus hijos tengan "la misma ideología política" de su padre y los describió como "bastante libertarios". Aunque los considera "buenas personas," concluyó que cree que "en algún momento se van a rescatar". Pazos también manifestó que, más allá del resultado, lo que más le aterra "es lo que hay atrás de la ideología de los libertarios", y reflexionó que le duele que la gente avale un gobierno que ha puesto casi de moda la crueldad.

Frente a la crítica pública de su madre, Nicanor Santilli Pazos, uno de los hijos de la ex pareja, tomó la palabra y publicó un "fuerte descargo" en su cuenta de Instagram que tranquilamente puede tomarse como un mensaje para su madre.

Nicanor comenzó destacando el esfuerzo de su padre en la campaña electoral, aludiendo a las "pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente".

El joven resaltó la actitud de su padre frente a las adversidades: "Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste". Subrayó que Santilli dejó que su trabajo y su dedicación hablaran por él, algo que quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses.

En un mensaje cargado de orgullo, Nicanor expresó: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá". Mencionó que su padre le inculcó valores como "la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor".

Finalmente, el hijo de la ex pareja sentenció que sus hermanos y toda la familia están orgullosos de él, y que siempre lo estarán ayudando en lo que necesite. Cerró su publicación dirigiéndose a su padre de manera emotiva: "Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos". Cabe recordar que Nicanor estuvo presente cuando Diego Santilli cumplió su promesa de raparse el pelo tras ganar en la provincia.