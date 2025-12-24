La magia de la Navidad llegó al GRUPO HUARPE y se tradujo en sonrisas para miles de niños que participaron de una iniciativa pensada para celebrar estas fiestas con cercanía y alegría. Desde las 14 horas, y con la presencia del mismísimo Papá Noel, se llevó a cabo el esperado sorteo de premios entre los pequeños que, durante los últimos días, hicieron llegar sus cartas al buzón del Huarpe.

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

La jornada contó con la conducción de Mari Leiva y Alejandro Sánchez, quienes acompañaron el sorteo en vivo en el que se entregaron monopatines, pelotas y una gran variedad de juguetes, como parte de un cierre especial de Navidad. La consigna que guió la propuesta fue clara y emotiva: “La Navidad se ilumina con el Huarpe”, un mensaje que puso en valor lo simple, lo compartido y el encuentro con la comunidad.

Publicidad

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

En la previa del sorteo, el Guanaco del GRUPO HUARPE recorrió distintos barrios y departamentos para invitar a participar y acercar la propuesta a las familias. La iniciativa tuvo presencia en Rawson, en la plaza de Villa Krause; en Santa Lucía, en la plaza departamental; y en Capital, en el Parque de Mayo, fortaleciendo el vínculo con vecinos y vecinas de toda la provincia.

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

Listado completo de ganadores (según el orden de salida en el vivo del programa)

Renata – 9 años – Santa Lucía Agostina Gutierre – 11 años – Chimbas Mia Uñate – 11 años – Rivadavia Sebastián Oporto – 8 años – Capital Victoria – 5 años – Santa Lucía Sofía Milagros Chif – 11 años – Rawson Hanna Arroyo – 10 años – Capital Aynara Torres – 7 años – Pocito Luz María Cayado Parra – 10 años – Rawson Renata – 9 años – Rivadavia Britany – 2 años – Capital Olivia – 3 años – Rawson Zoe Lucero – 10 años – Rivadavia Valentín Castillo – 9 años – Chimbas Pilar Mengual – 6 años – Santa Lucía Sofía – 7 años – Santa Lucía Luca – 9 años – Capital Ainara Cabrera – 8 años – Rawson Alejandro Rosales – 11 años – Pocito Martina Ferreira – 7 años – Capital Benjamín Collado – 14 años – Rawson Sofía – 13 años – Capital Aldana Widela – 11 años – Rivadavia Thiago Sosa – 5 años – Rivadavia Lorenzo Farías – 1 año y medio – Santa Lucía Lourdez – 12 años – Capital Melina Tello – 12 años – Santa Lucía Emma – 6 años – Pocito Ithan Farías – 11 años – Santa Lucía Lourdez Castro – 12 años – Capital Valentina Elizondo – 11 años – Albardón Chester – 6 años – Rivadavia

Entrega de premios

Los premios podrán retirarse a partir del día viernes, de 12 a 16 horas, o durante la semana siguiente en el mismo horario, en días hábiles, por la sede de GRUPO HUARPE, en calle Juan José Castelli 2 Sur, en Capital.

Publicidad

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

Papá Noel estuvo presente en el sorteo en vivo junto a Mari Leiva y Ale Sánchez.(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La lectura de cartas de Papa Noel y el agradecimiento. (Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

Visita de los más pequeños quienes saludaron a Papá Noel. (Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

(Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

La lectura de cartas de Papa Noel y el agradecimiento. (Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)