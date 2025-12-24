Publicidad
Provinciales > Alegría de Navidad

HUARPE realizó un gran sorteo navideño y premió a los niños junto a Papá Noel

Con la presencia de Papá Noel y una propuesta que combinó juego, ilusión y comunidad, el GRUPO HUARPE realizó un emotivo sorteo entre los niños y niñas que dejaron sus cartitas en el buzón navideño.

POR REDACCIÓN

Hace 18 horas
Se sortaron decenas de premios, entre ellos una bicicleta. (Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

La magia de la Navidad llegó al GRUPO HUARPE y se tradujo en sonrisas para miles de niños que participaron de una iniciativa pensada para celebrar estas fiestas con cercanía y alegría. Desde las 14 horas, y con la presencia del mismísimo Papá Noel, se llevó a cabo el esperado sorteo de premios entre los pequeños que, durante los últimos días, hicieron llegar sus cartas al buzón del Huarpe.

La jornada contó con la conducción de Mari Leiva y Alejandro Sánchez, quienes acompañaron el sorteo en vivo en el que se entregaron monopatines, pelotas y una gran variedad de juguetes, como parte de un cierre especial de Navidad. La consigna que guió la propuesta fue clara y emotiva: “La Navidad se ilumina con el Huarpe”, un mensaje que puso en valor lo simple, lo compartido y el encuentro con la comunidad.

En la previa del sorteo, el Guanaco del GRUPO HUARPE recorrió distintos barrios y departamentos para invitar a participar y acercar la propuesta a las familias. La iniciativa tuvo presencia en Rawson, en la plaza de Villa Krause; en Santa Lucía, en la plaza departamental; y en Capital, en el Parque de Mayo, fortaleciendo el vínculo con vecinos y vecinas de toda la provincia.

Listado completo de ganadores (según el orden de salida en el vivo del programa)

  1. Renata – 9 años – Santa Lucía
  2. Agostina Gutierre – 11 años – Chimbas
  3. Mia Uñate – 11 años – Rivadavia
  4. Sebastián Oporto – 8 años – Capital
  5. Victoria – 5 años – Santa Lucía
  6. Sofía Milagros Chif – 11 años – Rawson
  7. Hanna Arroyo – 10 años – Capital
  8. Aynara Torres – 7 años – Pocito
  9. Luz María Cayado Parra – 10 años – Rawson
  10. Renata – 9 años – Rivadavia
  11. Britany – 2 años – Capital
  12. Olivia – 3 años – Rawson
  13. Zoe Lucero – 10 años – Rivadavia
  14. Valentín Castillo – 9 años – Chimbas
  15. Pilar Mengual – 6 años – Santa Lucía
  16. Sofía – 7 años – Santa Lucía
  17. Luca – 9 años – Capital
  18. Ainara Cabrera – 8 años – Rawson
  19. Alejandro Rosales – 11 años – Pocito
  20. Martina Ferreira – 7 años – Capital
  21. Benjamín Collado – 14 años – Rawson
  22. Sofía – 13 años – Capital
  23. Aldana Widela – 11 años – Rivadavia
  24. Thiago Sosa – 5 años – Rivadavia
  25. Lorenzo Farías – 1 año y medio – Santa Lucía
  26. Lourdez – 12 años – Capital
  27. Melina Tello – 12 años – Santa Lucía
  28. Emma – 6 años – Pocito
  29. Ithan Farías – 11 años – Santa Lucía
  30. Lourdez Castro – 12 años – Capital
  31. Valentina Elizondo – 11 años – Albardón
  32. Chester – 6 años – Rivadavia

Entrega de premios

Los premios podrán retirarse a partir del día viernes, de 12 a 16 horas, o durante la semana siguiente en el mismo horario, en días hábiles, por la sede de GRUPO HUARPE, en calle Juan José Castelli 2 Sur, en Capital.

Papá Noel estuvo presente en el sorteo en vivo junto a Mari Leiva y Ale Sánchez.(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

La lectura de cartas de Papa Noel y el agradecimiento. (Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

Visita de los más pequeños quienes saludaron a Papá Noel. (Foto sergio Leiva / GRUPO HUARPE)

