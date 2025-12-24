Provinciales > Alegría de Navidad
HUARPE realizó un gran sorteo navideño y premió a los niños junto a Papá Noel
POR REDACCIÓN
La magia de la Navidad llegó al GRUPO HUARPE y se tradujo en sonrisas para miles de niños que participaron de una iniciativa pensada para celebrar estas fiestas con cercanía y alegría. Desde las 14 horas, y con la presencia del mismísimo Papá Noel, se llevó a cabo el esperado sorteo de premios entre los pequeños que, durante los últimos días, hicieron llegar sus cartas al buzón del Huarpe.
La jornada contó con la conducción de Mari Leiva y Alejandro Sánchez, quienes acompañaron el sorteo en vivo en el que se entregaron monopatines, pelotas y una gran variedad de juguetes, como parte de un cierre especial de Navidad. La consigna que guió la propuesta fue clara y emotiva: “La Navidad se ilumina con el Huarpe”, un mensaje que puso en valor lo simple, lo compartido y el encuentro con la comunidad.
En la previa del sorteo, el Guanaco del GRUPO HUARPE recorrió distintos barrios y departamentos para invitar a participar y acercar la propuesta a las familias. La iniciativa tuvo presencia en Rawson, en la plaza de Villa Krause; en Santa Lucía, en la plaza departamental; y en Capital, en el Parque de Mayo, fortaleciendo el vínculo con vecinos y vecinas de toda la provincia.
Listado completo de ganadores (según el orden de salida en el vivo del programa)
- Renata – 9 años – Santa Lucía
- Agostina Gutierre – 11 años – Chimbas
- Mia Uñate – 11 años – Rivadavia
- Sebastián Oporto – 8 años – Capital
- Victoria – 5 años – Santa Lucía
- Sofía Milagros Chif – 11 años – Rawson
- Hanna Arroyo – 10 años – Capital
- Aynara Torres – 7 años – Pocito
- Luz María Cayado Parra – 10 años – Rawson
- Renata – 9 años – Rivadavia
- Britany – 2 años – Capital
- Olivia – 3 años – Rawson
- Zoe Lucero – 10 años – Rivadavia
- Valentín Castillo – 9 años – Chimbas
- Pilar Mengual – 6 años – Santa Lucía
- Sofía – 7 años – Santa Lucía
- Luca – 9 años – Capital
- Ainara Cabrera – 8 años – Rawson
- Alejandro Rosales – 11 años – Pocito
- Martina Ferreira – 7 años – Capital
- Benjamín Collado – 14 años – Rawson
- Sofía – 13 años – Capital
- Aldana Widela – 11 años – Rivadavia
- Thiago Sosa – 5 años – Rivadavia
- Lorenzo Farías – 1 año y medio – Santa Lucía
- Lourdez – 12 años – Capital
- Melina Tello – 12 años – Santa Lucía
- Emma – 6 años – Pocito
- Ithan Farías – 11 años – Santa Lucía
- Lourdez Castro – 12 años – Capital
- Valentina Elizondo – 11 años – Albardón
- Chester – 6 años – Rivadavia
Entrega de premios
Los premios podrán retirarse a partir del día viernes, de 12 a 16 horas, o durante la semana siguiente en el mismo horario, en días hábiles, por la sede de GRUPO HUARPE, en calle Juan José Castelli 2 Sur, en Capital.