Una fuerte explosión sacudió este miércoles una mezquita en Maiduguri, capital del estado de Borno, en el noreste de Nigeria, cuando fieles participaban de las oraciones vespertinas, según testigos presenciales. Las causas del estallido, así como el número exacto de víctimas, siguen siendo investigadas por las autoridades locales.

El incidente ocurrió en el contexto de una región golpeada por casi dos décadas de insurgencia islamista liderada por grupos como Boko Haram y su escisión ISWAP, que han convertido a lugares de culto y espacios comunitarios en objetivos frecuentes de violencia. Maiduguri ha sido un punto recurrente de ataques en el pasado, con múltiples explosiones y asaltos que han cobrado vidas y provocado desplazamientos masivos.

Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre el número de muertos o heridos, y tampoco se ha reclamado responsabilidad por parte de ningún grupo, lo que mantiene un clima de incertidumbre sobre las motivaciones detrás de este último estallido. Las fuerzas de seguridad trabajan en el lugar para controlar la situación y evaluar los daños, mientras se recopilan los primeros testimonios de los fieles que estaban en el interior del templo al momento de la explosión.

Maiduguri se encuentra en el corazón de una larga lucha contra militantes que han atacado con frecuencia mezquitas, mercados y comunidades enteras en el noreste de Nigeria, donde miles de civiles han perdido la vida o sido desplazados por la violencia. Las detonaciones en espacios de culto generan especial conmoción por producirse en momentos de oración comunitaria y reflejan la complejidad del desafío de seguridad en la región.

Las autoridades regionales y federales aún no han brindado un comunicado oficial con detalles sobre víctimas o posibles causas, y se espera que fuentes médicas y policiales actualicen la información en las próximas horas mientras continúa el desarrollo de la investigación.