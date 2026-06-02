La cuenta regresiva ha terminado para el conjunto turco. A días del inicio del Mundial 2026 que tendrá como escenarios a Estados Unidos, México y Canadá, el director técnico Vincenzo Montella oficializó la lista de los 26 futbolistas que representarán a Turquía en la máxima cita del fútbol internacional.

La nómina, que combina jerarquía europea y jóvenes promesas, está encabezada por talentos de proyección mundial como Arda Güler y Kenan Yildiz, quienes llegan con la misión de ser los estandartes ofensivos del equipo.

La lista se completa con nombres de peso en el fútbol turco y europeo, como Baris Alper Yilmaz, Kerem Akturkoglu y el experimentado Irfan Can Kahveci, garantizando un bloque de ataque que promete ser protagonista.Un camino desafianteTurquía integra el Grupo D y el camino no será sencillo.

El debut está programado para el 14 de junio frente a Australia, un choque clave para comenzar con el pie derecho. Posteriormente, el calendario les depara un enfrentamiento ante Paraguay el día 20, para finalmente cerrar su participación en la fase de grupos el 25 de junio frente al local, Estados Unidos.

Para Montella, el objetivo es claro: consolidar un sistema táctico que explote la velocidad y la capacidad de desequilibrio individual de sus figuras. El grupo ya trabaja bajo las órdenes del estratega italiano, con la mira puesta en superar la fase inicial y escribir una página dorada en la historia del fútbol turco.

Lista de convocados por Turquía

Arqueros

Bayindir

Gunok

Cakir

Defensores

Bardakci

Demiral

Soyuncu

Elmali

Kadioglu

Muldur

Kabak

Akaydin

Celik

Mediocampistas

Calhanoglu

Yuksek

Ayhan

Kokcu

Ozcan

Delanteros