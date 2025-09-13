En el marco de la Semana Naranja y en conmemoración del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el Hospital de Calingasta organizó una capacitación destinada a personal de Gendarmería Nacional.

La jornada, realizada en la localidad cordillerana, estuvo encabezada por el director del hospital, Pedro Morales, y reunió a más de 300 participantes entre autoridades superiores, efectivos de la fuerza y aspirantes.

Publicidad

El objetivo fue sensibilizar y brindar herramientas para reconocer los signos de alerta y los factores de riesgo vinculados al suicidio, así como fortalecer la comprensión de esta problemática y sus estrategias de prevención.

Durante el encuentro, se abordaron temas centrales como los factores de protección, las señales que requieren atención inmediata y los recursos disponibles en el sistema de salud.

Publicidad

El equipo a cargo de la capacitación estuvo integrado por el director del Área de Salud Mental, junto con los psicólogos Carlos Flores y Alejandra Valdez, la trabajadora social Yanina Meneses y la agente sanitaria Nerea Cajas.

La actividad formó parte de una serie de acciones que impulsa el sistema de salud provincial durante la Semana Naranja, con el propósito de visibilizar la importancia de la prevención del suicidio y promover espacios de formación y acompañamiento.